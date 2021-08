Nécrologie: Ousmane Dioffo n’est plus…

Share on Twitter

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune. La mort cette compagne de tout être humain sur terre vient d’arracher à notre affection, le jeune ousmane dioffo.

En cette douloureuse circonstance, la grande famille Dioffo Ousmane à Tamou, Niamey et aux États-Unis.

La grande famille Souley Dioula à Niamey et au Burkina.

La Grande famille Ibrahim Beidou à Niamey, Gaya et Lomé.



Député Amadou Dioffo à Niamey.

Parents amis et connaissances profondément touchées par cette disparition de leur fils et petit-fils, survenue le 21 juillet dernier, à Los Angeles aux États-Unis. L’arrivée du corps est prévue pour ce mardi 3 Août 2021 à 22h45mins. La levée du corps suivi de l’enterrement aura lieu in shaa Allah le Mercredi 4 Août 2021 à 8h30mins au cimetière musulman de Yantala.



Tam-tam info s’associe à la grande douleur de la famille.

Que l’âme du disparu repose en paix. Amine soumma amine.

Par tamtaminfo News