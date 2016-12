NÉGOCIATION POUVOIR-OPPOSITION Dialogue oui, chantage non !

Depuis la réélection d’Issoufou Mahamadou au Niger, le 20 mars dernier, pouvoir et opposition n’ont cessé de s’écrier. Alors que le président proposait un gouvernement de large ouverture, sinon d’union nationale, ses contempteurs acceptent un « dialogue ».

Cette main tendue du président Issoufou rencontre des conditions chimériques, putschistes et antidémocratique de la part de l’opposition politique, regroupée au sein de la COPA. Issoufou Mahamadou, dont la réélection a été validée par la Cour Constitutionnelle mercredi 30 mars, et qui, en plus de sa large majorité à l’Assemblée nationale (118 députés sur 171) et de ses 92 % des suffrages au 2ème tour, n’a pas encore changé de stratégie.

Dans une lettre adressée à l’opposition, mardi 29 mars dernier, via le Premier ministre Brigi Rafini, le Chef de l’État a laissé la porte ouverte au dialogue. » Le pré- sident de la République reste ouvert au dialogue « , écrit ainsi Rafini, ajoutant : » dans le respect de la Constitution et des institutions issues des dernières élections. » Toutefois, si la main présidentielle, reste tendue, elle n’en est pas moins ferme.

Surtout face à une opposition qui a toujours affiché son envie de voir le régime de la renaissance raccourci, à travers des tentatives de déstabilisation, de mise en cause des Institutions dé- mocratiquement mises en place et autres actes putschistes, Issoufou Mahamadou, n’a pas l’intention de céder du terrain sur l’enjeu principal de l’aprèsscrutin : la question de la légitimité de sa réélection, que ses rivaux continuent de contester. Il a fait savoir à la télévision nationale qu’il n’envisageait pas de mettre en place une quelconque transition politique, comme le réclame la coalition d’opposants.

Le Chef de l’État a également réaffirmé que les résultats proclamés et validés par la Cour Constitutionnelle étaient « la seule vérité judiciaire ». Les accusations de fraudes ne sont qu’une « simple opinion de votre part », a-t-il fait transmettre aux opposants via Brigi Rafini, qui avait déjà fait office de messager le 25 mars en faisant connaître à l’opposition la proposition de gouvernement d’union nationale du Président. Ainsi, malgré toute cette forte disposition à dialoguer et cette large ouverture faite aux opposants, qui n’ont eu qu’un peu plus de 25 % au 1er tour et moins de 8 % au second tour des présidentielles, ces derniers considèrent toujours que les scrutins législatif et présidentiel devraient être déclarés nuls et non avenus.

Selon ces rêveurs, ce point est crucial à aborder dans l’optique d’un quelconque dialogue. « Le plus important, ce n’est pas le gouvernement d’union nationale, qui est une opération de communication « , pense une source membre de la COPA. » Si Issoufou avait voulu de l’ouverture, il l’aurait faite à l’Assemblée [que l’opposition a choisi de boycotter, NDLR], or il a nommé quelqu’un du PNDS à la présidence », se plaint-elle. Les opposants n’ont pas les moyens de bloquer le pays » Chat échaudé craint l’eau froide « , dit le dicton.

Depuis la volte-face de ses mêmes opposants, il y a deux ans et toujours par rapport à la formation d’un gouvernement d’union nationale, volte-face qui a sérieusement endommagé les partis de l’opposition, car une bonne partie d’entre elle a rejoint le camp du président Issoufou, cette opposition semble redouter et craindre une autre scission à son sein, avec ce nouvel appel du Président Issoufou. » Issoufou espère peut-être nous diviser, mais nous restons des hommes de conviction « , déclare un cadre de la COPA.

Mais restant régulier, franc, honnête et soucieux du calme et de la quiétude sociale, le Président Issoufou Mahamadou a fait sa proposition en toute bonne foi, afin de rassembler les Nigériens. De toute façon, le dicton nous enseigne qu’on ne peut pas faire le bonheur de quelqu’un contre sa volonté mieux encore, cette opposition, sans âme, ne peut pas bloquer le pays car n’ayant ni le courage encore moins les moyens de la faire. « Nous pouvons très bien faire fonctionner l’Assemblée avec les 118 députés de la majorité présidentielle », rassure un des 118 députés de la nouvelle et très forte majorité.

En d’autres termes, et comme l’a écrit dans sa lettre le Premier ministre à l’opposition, le 29 mars : » La main tendue du président est une chose ; garantir le respect de l’ordre constitutionnel et légal tel que le mandat lui en a été donné par le peuple souverain est une autre chose et qui sera assumée. » Alors que la COPA serre bien sa ceinture, car elle n’a pas encore fini sa traversée de désert, elle est loin de sortir de l’auberge et de son tunnel, qui s’allonge de plus en plus, inexorablement !