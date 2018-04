Neuf Nigériens pour une formation de renforcement de capacité au Maroc

Le Ministre Conseiller Spécial du Président de la République et Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Organisation de la Conférence de l’Union Africaine, Monsieur Mohamed Saïdil Moctar, a rencontré les candidats retenus pour une formation de formateurs au Maroc dans le domaine de l’hôtellerie, dans la perspective de la tenue à Niamey, en juillet 2019, de la 33e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine.

La rencontre, qui s’est tenue en présence du Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Monsieur Ahmed Boto, de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Niger SEM Allal El Achab, de représentants de l’Association Nationale des Professionnels du Tourisme et de l’Hôtellerie (ANPTH) et des responsables des hôtels dont les agents ont été retenus, avait pour objet, d’une part de faire signer des engagements personnels aux candidats à la formation de formateurs pour qu’à leur tour ils assurent la formation de leurs homologues à chaque fois qu’ils seront sollicités et, d’autre part, de prodiguer des recommandations et conseils d’usage pour un bon déroulement de leur séjour au Maroc.

Au nombre de neuf (9), les candidats à la formation ont été sélectionnées à l’issue d’un processus très rigoureux dont un test écrit.

Ils sont d’autant plus méritants qu’ils ont été retenus parmi 42 postulants. Le Directeur Général de l’Agence UA Niger 2019, le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat et l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Niger ont tous chaleureusement félicité les candidats pour leur performance qui dénote d’un grand professionnalisme et fondé leur espoir qu’à leur retour, ils sauront transmettre avec fidélité et la même rigueur, les enseignements et connaissances reçus, à tous ceux qui seront appelés à assurer une bonne tenue des hôtels et restaurants de Niamey que fréquenteront les quelque 4 000 participants attendus à la Conférence de l’Union Africaine qu’abritera notre pays en juillet 2019.