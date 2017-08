NIGELEC : L’INFORMATION QUI VIENT DE PARIS

LA LETTRE DU CONTINENT, dans sa parution du 26 juillet 2017 nous informe que notre Nigelec enregistre une perte financière sèche de près d’un demi – milliard de francs CFA du fait de ses relations tendues avec la « power Holding CO of Nigéria » en plus du fait que seules deux des quatre turbines de la centrale de GOROU BANDA, fournies par l’équipementier allemand MAN, fonctionnent.

Le DG de la Nigelec, selon le journal, mise sur la construction prochaine du barrage de Kandadji pour combler le déficit énergétique et sortir sa société du rouge.

OBSERVATIONS

1 – selon le Sahel dimanche spécial N°1733 du 2 avril 2017, la Nigelec a financé le monument du Rond point qui porte son nom pour un montant de 480 millions 893 mille 942 francs CFA, donc près d’un demi – milliard de francs CFA.

Question : pourquoi a t – elle financé ce monument pour enregistrer une perte sèche d’un montant quasiment égal au coût du monument?

2 – Si la solution de notre problème énergétique viendrait de la construction du barrage de Kandadji, seul Dieu a la solution.

La fin des coupures intempestives n’est donc pas pour demain.