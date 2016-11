Niger 40 milliards de F CFA pour embellir la ville d’Agadez

Quarante milliards de francs CFA, c’est la somme qui sera injectée par le gouvernement pour équiper et moderniser la ville d’Agadez, capitale de l’Aïr au Nord Niger. Cet investissement, supporté par le budget de l’Etat, est réalisé dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre, anniversaire de la proclamation de la République du Niger.

Les infrastructures qui seront réalisées consistent essentiellement à la construction des routes et de la voirie urbaine, la reprise des équipements collectifs comme le stade régional, la Maison des jeunes et de la culture et l’arène de lutte traditionnelle, mais aussi la construction des résidences, et des bureaux pour les services publics, la réhabilitation de l’aéroport international Mano Dayak, etc.

Ce programme de modernisation de la ville d’Agadez est désigné sous le nom de ‘’Agadez Sokni’’ qui veut dire ‘’exposition de la beauté’’ en langue locale tamasheq.

Selon M. Rhissa Ag Boula, ministre à la Présidence, chargé de la conduite de ce programme « Beaucoup d’infrastructures en chantier sont à 60% du taux d’exécution ; d’autres sont au stade de la finition. L’essentiel des équipements collectifs pour accueillir les festivités et héberger les festivaliers seront rendus avant la date du 18 décembre ». Cependant les travaux vont se poursuivre même après la fête du 18 décembre. Pour cette édition 2016 de la fête, un programme riche a été concocté par les organisateurs.

« Agadez va offrir tout ce qu’elle a de meilleur ; elle dévoilera toute sa richesse touristique qu’on lui connaît » confie Rhisssa Ag Boula. Cette fête se veut être, celle de la renaissance du tourisme dans la région d’Agadez. C’est pourquoi elle est couplée à la tenue de l’édition 2016 du Festival international de la mode africaine (FIMA) du célèbre styliste nigérien Alphadi. Il y aura aussi l’intronisation du Sultan de l’Aïr ainsi une grande fantasia. « Nous comptons organiser des vols charter Paris-Agadez pour faire découvrir les merveilles d’Agadez aux visiteurs » annonce Rhissa Ag Boula.

Il faut noter que la vieille ville d’Agadez, qui renferme la mosquée avec son minaret en argile et les maisons construites suivant une architecture purement locale, a été classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO le 22 juin 2016.

La région renferme d’autres merveilles touristiques comme le désert du Ténéré, les multiples oasis, le site de dinosaures de Gadafawa, les réserves d’Addax. Elle est aussi, une zone riche en minerais (uranium, or, charbon, etc.). Mais depuis plusieurs années, les menaces sécuritaires et le phénomène de l’immigration irrégulière ont porté un coup dur aux activités touristiques dans la région.