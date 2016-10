Niger: annulation du concours d’intégration de 450 agents à la fonction publique

Au Niger, un arrêté du ministère de la Fonction publique vient d’annuler un concours d’intégration de 450 agents. Des agents qui ont été recrutés depuis le début de l’année, et qui ont déjà pris fonction et reçu des numéros matricules. Leur révocation est justifiée par des irrégularités ayant émaillé l’organisation du concours en question.

Les agents ainsi révoqués par l’annulation de ce concours percevaient leurs salaires depuis 10 mois, certains avaient déjà leur numéro matricule à la fonction publique et sont affectés dans toutes les régions du pays. L’annulation intervient à deux mois de leur titularisation.

« Nous, nous considérons ça comme une révocation. A ce stade on ne parle pas du concours, explique Abdoulaye Ahmoudou contrôleur du Trésor jusqu’à la date de l’annulation du concours. Nous sommes des fonctionnaires comme tout le monde. Pour nous, nous sommes même protégés par les textes qui régissent les statuts de la fonction publique. »

Daouda Camara Ali a lui quitté un cabinet privé pour venir à la fonction publique dans le cadre de ce concours annulé. Il n’en revient pas : « Suite à l’admission à ce concours, j’ai dû abandonner mon poste dans le secteur privé (…) pensant être un bon patriote pour servir l’Etat. Je me marie dans un mois. Est-ce que à un mois de ton mariage on te dit que tu es révoqué ? Donc il faut voir la situation économique et morale qu’on nous cause. »

Ce concours d’entrée à la fonction publique pour le compte du ministère des Finances a été annulé suite « à de graves irrégularités constatées lors d’une enquête de la HALCIA », la Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.