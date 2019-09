Niger : Banque Atlantique présente « Trade Finance », une solution de financement sécurisé…

Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire a organisé, le 24 septembre 2019 à Niamey, une Journée Trade autour du thème « optimiser et sécuriser vos opérations de commerce international », et présenté à cette occasion son offre de produits dénommée « Trade Finance ».

Considérant que les techniques de financement et de sécurisation des transactions en matière de commerce extérieur nécessitent une expertise pointue, Banque Atlantique a initié cette rencontre en vue de projeter et échanger avec les invités sur le dispositif réglementaire en place d’une part. Et d’autre part, pour fournir aux clients, des informations fines et pertinentes visant à améliorer et garantir la sécurité desopérations à l’international et combler leur besoin de financement.

Devant un auditoire nombreux, représentant largement la clientèle cible des entreprises, Banque Atlantique a présenté le produit « Trade Finance », comme un ensemble de solutions adaptées, pour accompagner plus efficacement l’activité decommerce international, mettant en correspondance les différents besoins des exportateurs et importateurs.

Cette offre globale de Banque Atlantique regroupe tous les moyens de paiement à l’international tels que Virement, Remise Documentaire, Lettre de Crédit, Stand-by, etc.

M. N’Gan COULIBALI, Directeur Général de Banque Atlantique a déclaré « Banque Atlantique est implantée localement et présente dans tous les pays de l’UEMOA. Nous offrons à nos clients, une expertise en matière de Commerce International notamment, en nous appuyant sur notre maison mère, le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) et nos correspondants dans le monde entier. Avec l’offre ‘’Trade Finance’’, nous garantissons la célérité dans l’exécution des transactions à l’international, à des coûts très compétitifs ».

L’offre « Trade Finance » de Banque Atlantique a été exposé par M. YEMAN Jean Charles Anicet, Responsable Trade d’Atlantic Business International, la holding Afrique subsaharienne du Groupe BCP. Plusieurs autres sujets ont été abordés durant cette journée à savoir, ceux relatifs au contrat de vente international et au Trade Advance permettant à Banque Atlantique de réaffirmer sa volonté de promouvoir le développement à l’international des entreprises clientes.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché.

Banque Atlantique est présent dans les huit pays de l’espace UEMOA :• Bénin• Burkina Faso• Côte d’Ivoire• Guinée-Bissau• Mali• Niger• Sénégal• Togo

Banque Atlantique totalise plus de 10 ans de présence dans le paysage bancaire Nigérien et compte un réseau de 19 agences en développement

Banque Atlantique s’appuie, également, sur les filiales spécialisées tels que :• Banque d’Affaires : Atlantique Finance• Gestion d’actifs : Atlantique Asset Management• Assurances : Atlantique Vie et Atlantique Assurances en Côte d’Ivoire, GTA Assurances Vie et GTA Assurances au Togo

Banque Atlantique est une filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc(BCP)

A propos du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc

A PROPOS DU GROUPE BCP : Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le GBCP est présent dans 28 pays dans le monde et possède le premier réseau bancaire du pays. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (27% de PdM) et leader du financement de l’économie (25% de PdM). En Afrique, il est le sixième groupe bancaire par la taille de ses fonds propres.