Niger CAN U20 de kassoum Moctar : Un gâchis de deux milliards.

Encore un autre raté de Kassoum Moctar, doublé de vols, maquillage et autre escroquerie. En effet, l’organisation de la CAN U20 dans notre pays, restera à jamais marquée par l’encre noire de Joe Dalton pour ne pas nommer le non moins sulfureux Kassoum Moctar.

La CAN U20 s’est lamentablement terminée aujourd’hui pour notre pays qui a joué trois matches sans aucune victoire. À domicile et devant des milliers des jeunes mobilisés, nous n’avons gagné aucun match. Une terrible honte pour nous tous.

À Maradi où se jouent les autres matches, là également l’enfant terrible de notre pays, le fameux gangster dénommé Kassoum Moctar, alias Joe Dalton, a organisé une autre grande honte.

Alors qu’en sa qualité de président du comité d’organisation, il a empoché 300.000.000 de francs CFA pour les remettre à son ami Elh Moutari pour dit-il, l’éclairage du stade, jusqu’à la fin des compétitions rien n’a été fait. Ce qui a contraint la CAF a chamboulé son programme des rencontres.

Il faut se rappeler que Kassoum Moctar et Elh Moutari ont toujours agit ensemble dans le cadre de toutes les sales besognes dans ce pays. C’est ensemble qu’ils ont volé le Niger dans l’affaire du jardin public de Maradi, quand Kassoum était Maire central à Maradi. Et c’est ensemble qu’ils ont volé le Niger dans la vente des cases allemandes quand Kassoum était au ministère des domaines.

Aujourd’hui encore, c’est ensemble qu’ils ont volé le Niger dans cette affaire de l’éclairage du stade de Maradi.

Le président de la CAF a déclaré que cette édition du Niger est la plus mal organisée des dernières décennies à cause de l’appétit gargantuesque de Joe Dalton.

Si Kassoum Moctar n’a aucun honneur ni aucune dignité, nous Nigériens nous sommes très choqués et indignés par son comportement vil et sadique. Nous sommes encore plus choqués quand nous avons appris que cette Coupe a coûté au budget du pays le plus pauvre du monde, la somme de 1.900.000.000 de francs CFA.

Svp peut-on m’expliquer pourquoi Kassoum Moctar détourne des centaines de millions à la Mairie de Maradi et on ne lui fait rien.

Il a vendu des milliers des parcelles et on ne lui a rien fait.

Il a vendu les cases allemandes on ne lui a rien fait.

Il a détourné l’argent de l’électrification urbaine de Maradi on ne lui a rien fait.

Il a vendu le jardin public on ne lui a rien fait.

Il a escroqué les commerçants du marché de Maradi on ne lui a rien fait.

Il a détourné l’argent des championnats de lutte on ne lui a rien fait.

Il a volé l’argent de tous les sponsors, on ne lui a rien fait.

Il a détruit la fédération de lutte pour mettre un comité de gestion composé de voleurs, on ne lui a rien fait.

Il a détourné l’argent de la villa de Alfaga, on ne lui a rien fait.

Il a détourné les primes des joueurs de foot on ne lui a rien fait.

Là il détourne l’argent de la CAN U20, on ne lui a rien fait.

Il a vendu une partie du stade Seyni kountché à une boulangerie, on ne lui a rien fait.

Il s’apprête à vendre le parking de l’académie des arts pour faire une station d’essence et je suis sûr qu’on ne lui fera rien.

Alors je prie Dieu pour qu’il fasse justice aux Nigériens sur des voleurs et des malfrats ou des bandits d’Etat sans aucune dignité comme Kassoum Moctar.

Par Issa Abdou M. INJS