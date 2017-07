Niger : cinq morts dans une attaque terroriste contre un camp de réfugiés à Diffa (source sécuritaire)

Au moins cinq personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi, dans l’explosion de deux femmes kamikazes du groupe terroriste Boko Haram dans un camp de réfugiés à Kabaléwa, région de Diffa (extrême sud-est du Niger), proche de la frontière du Nigéria, apprend-t-on jeudi à Niamey de source sécuritaire.

Les deux femmes kamikazes ont réussi à s’introduire dans la nuit du mercredi à 21 heures dans un camp abritant des centaines de réfugiés à Kabaléwa, avant de se faire exposer.

Le bilan est de cinq morts dont les deux terroristes et trois civils parmi les refugiés, ainsi que plusieurs blessés.

Cette attaque kamikaze est la première du genre dans les camps des refugiés depuis le début de cette guerre menée par la secte terroriste dans cette partie du Niger.

Les localités de la région de Diffa notamment frontalières du Nigeria, subissent depuis ces derniers temps des attaques à répétition de la nébuleuse Boko Haram, à partir de ses positions nigérianes, qui ont fait des centaines de victimes civiles et militaires nigériens et des milliers de déplacés au Niger et au Nigéria.

Suite à des opérations de grande envergure engagées depuis près d’un an par une force multinationale mixte composée des armées du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria, contre la secte terroriste, une relative accalmie s’installe peu à peu dans la région, sauf la zone du lac Tchad où restent toujours cachés des éléments terroristes.