NIGER : ELECTION DE MOHAMED MOUSSA A L’ASECNA, UNE DIPLOMATIE QUI RASSURE

Monsieur Mohamed Moussa vient d’être reconduit à la tête de l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) pour un second mandat, ce lundi 14 septembre 2020.

Le résultat est toujours au bout de l’effort, dit – on, les efforts de notre compatriote M. Mohamed Moussa Viennent d’être récompensés à travers cette réélection inévitable, malgré quelques velléités vite rattrapées par une diplomatie nigérienne qui résonne à travers le monde, à la tête de l’agence africaine et malgache.

C’est normal que M. Mohamed Moussa soit maintenu à la tête de l’Asecna car, d’une part, l’homme a, déjà, mis en place les fondations d’un avenir radieux pour l’Agence à travers sa modernisation et d’autre part, M. Mohamed Moussa dispose du soutien total de son pays dont la diplomatie se révèle de plus en plus et ce depuis plus de 9 ans.



En effet, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou n’a ménagé aucun effort pour la réélection de notre compatriote, M. Mohamed Moussa comme DG d’ASECNA.