Niger : Le 24 avril, Journée Nationale de la Concorde.

Nous avons tous besoin de vivre en harmonie en ce bas monde. Tous les peuples du monde aspirent au bien vivre ensemble. Malheureusement, cette assertion n’empêche pas à certains de ne pas reconnaître cette aspiration aux autres.

D’ailleurs, nonobstant les intérêts divergents et conflictuels des couches et des classes sociales qui les composent, certains peuples sont perçus comme l’incarnation de l’harmonie. Tandis que d’autres ont de tout temps été caractérisés comme si la discorde est leur vie de tous les jours. Dans tous les cas, dans l’histoire de l’humanité, les facteurs endogènes et exogènes ont fait en sorte que les peuples sont passés et passent par des hauts et des bas, avant de connaître ce qu’on peut appeler aujourd’hui harmonie, qu’elle soit temporaire ou pérenne. Cela va de soi, dès lors que c’est un processus normal et incontournable.

Sans rêver d’une société idéale, retenons surtout que la concorde est une valeur universelle et c’est le propre des êtres humains. Toute société qui veut vivre dans la paix, la stabilité et à la cohésion doit en faire une condition sine qua non.

Il n’est point besoin de revenir sur l’historique de cette journée au Niger. Ce n’est pas parce que c’est superflu de le relater. Au contraire, c’est un des aspects substantiels de notre histoire. C’est parce que tout simplement, beaucoup à travers leur recherche ou leur curiosité peuvent en savoir plus que ce que je peux dire ou écrire.

Cependant, il y a une chose que nous avons le devoir de toujours avoir à l’esprit: La concorde, est l’une des valeurs qui concourent au renforcement de notre bien vivre ensemble. Sa commémoration est bien sûr évocatrice, mais nous devons la cultiver au quotidien dans nos faits et gestes. Il y va de notre développement !

Je souhaite à tous mes compatriotes une Bonne Journée Nationale de la Concorde.

Par Zakaria Abdourahaman