Niger: Le scandale sulfureux CaïmaGate, un délit d’initié de 7 milliards de fcfa

Notre confrère nigérien, le premier site d’informations, TamTamInfos, en collaboration avec Piédestal ont éventé le scandale de la société Caïma, spécialisée dans l’achat d’intrants agricoles autour d’une grosse magouille financière d’un montant de plus de 7 milliards de Fcfa. Après plusieurs mois d’investigations assidues et audacieuses menées dans les méandres de l’entreprise Caïma, l’affaire agace et intrigue le palais de Niamey. Retour d’un CaïmaGate qui électrocute la République.

Dans sa livraison d’hier, notre confrère nigérien TamTamInfos détaille en exclusivité les derniers fragmats d’un scandale convenu d’appeler Le CaïmaGate. Pour des malversations financières estimées à plus de 7 milliards de Fcfa, TamTamInfos que Confidentiel Afrique a parcouru de long en large renseigne que le Directeur général de la société Caima, a été placé en garde à vue hier mardi à la police judiciaire de Niamey. Une affaire, la plus cocasse et sulfureuse de la République du Niger d’après des sources judiciaires, sous le deuxième quinquennat du Président Issoufou Mahamadou. Notre confrère TamTamInfos, qui suit les traces du DG de Caïma, Maizama GAYA, désormais dans les mains de la police avant de décider de son transfèrement au Parquet de Niamey, fournit des détails en béton du CaïmaGate. Selon TamTamInfos, le Directeur général a passé des commandes auprès des fournisseurs qui se trouvent être lui- même.

Comment un DG, ordonnateur du compte d’une société d’Etat peut-il acheter des biens pour le compte de celle-ci en devenant son propre fournisseur ? s’interroge TamTamInfos. En droit, cela s’appelle un délit d’initié. Le Président ISSOUFOU Mahamadou, qui a fait de son deuxième mandat, un quinquennat de gestion vertueuse pour ceux qui gérent les deniers de l’état, demeure stoïque et imperturbable. Son entourage immédiat soutient mordicus qu’il va sévir. Ce scandale révélé par Piédestal et TamTamInfos- qui ressemble fort bien à Norbourg et à Earl Jones- n’est que le début d’une vaste série d’enquêtes qui seront éventrées les jours à venir…