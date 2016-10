Niger-Tchad : Le ministre d’Etat Omar Hamidou Tchiana présente le candidat du Niger au poste de DG de l’ASECNA au Président Idriss Déby Itno

Peu avant de quitter N’Djaména pour la capitale angolaise, le Chef de l’Etat, SEM. Idriss Déby Itno a accordé une audience, hier, à une délégation nigérienne conduite par le ministre d’Etat, ministre des Transports, M. Omar Hamidou Tchiana, qui est porteur d’un message du Président de la République du Niger Issoufou Mahamadou à son homologue tchadien.

Le Niger présente officiellement un candidat au poste de Directeur général de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) en remplacement du malien Amadou Ousmane Guitteye dont le mandat tire à sa fin.

La forte délégation nigérienne conduite par le ministre d’Etat, ministre des Transports, M. Omar Hamidou Tchiana est dépêchée à N’Djaména par le Président de la République du Niger Issoufou Mahamadou pour solliciter l’appui et le soutien du Tchad à la candidature du Niger, un pays lié au nôtre par l’histoire, la géographie et une amitié séculaire.

Reçu pendant un quart d’heure par le Président de la République en présence de la ministre du Développement Aéronautique et de la Météorologie Nationale, Mme Haoua Aycl Ahmat, et du Directeur de Cabinet Civil, Mahamat Hissène, l’émissaire nigérien a transmis un pli fermé du Président Issoufou Mahamadou à son frère et ami Idriss Déby Itno. Le ministre d’Etat Omar Hamidou Tchiana a également présenté au Chef de l’Etat Idriss Déby Itno, le candidat du Niger au poste de DG de l’ASECNA. Il s’agit de l’ancien ministre nigérien des Transports, M. Moussa Mohamed.

L’ASECNA, c’est 18 États membres, cinq mille employés qui veillent nuit et jour sur la sécurité de millions de passagers et de centaines de milliers d’avions. Elle est créée le 12 décembre 1959.