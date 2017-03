Niger-Télécom et sa « camisole de Paille »….

Gisant et quasi-agonisante, il semble que Sahel Com notamment aurait été sauvée in extremis d’une « mort certaine » grâce à l’entregent d’un jeune Directeur promu à sa tête. Il s’en est récemment allé….à l’international.

Et pourtant, à en croire, quelques salariés, il aurait imprimé une méthode de management qui a dopé les « chiffres » de l’entreprise, au moyen de la rigueur, de la motivation des ressources humaines et d’une gestion quasi-austère mais très efficace.