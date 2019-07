Niger Télécoms et le FIMA unis pour le rayonnement de la marque de la téléphonie au Niger !

Le jeudi 27 juin 2019, le Directeur Général de la société de télécommunication et téléphonie mobile et fixe, le Niger Télécoms, Dr. Abdou Harouna et le styliste international,le président fondateur du Festival international de la Mode Africaine (FIMA), M. Seydinali Sidahmed dit Alfadi ont signé un contrat de partenariat en prélude au Sommet de l’Union Africaine dans la salle de réunion de la Direction Générale du Niger Télécoms.

La signature de cette convention entre ces deux entreprisesentre dans le cadre d’une collaboration qui consisteà exporter le Niger au-delà de ses frontières à travers la communication mais, surtout par le biais de la culture. Le Directeur Général de Niger Télécoms, Dr. Abdou Harouna, s’est réjoui de cette collaboration aujourd’hui de voir les deux fleurons du label nigérien s’unir pour exporter le Niger dans le concert des nations.

» Nous avons perdu peut-être trop de temps, il est donc opportun car mieux vaut tard que jamais, d’aller de l’avant main dans la main », affirme-t-il, le DG avant d’indiquer que Niger Telecom a déjà eu à travailler en partenariat avec plusieurs jeunes talents dans le cadre de la promotion de la culture nigérienne ; » sachez-le, chers frères, avant d’en arriver là, nous avions soutenu d’autres jeunes talents du Niger, des stylistes qui assureront certainement demain votre relève : je nomme Madiba, Hadyline, etc. ; une façon de vous dire que la mode est devenue une culture à Niger Telecom « .

En effet, Niger Télécoms, tout comme le FIMA avec la culture, est un ambassadeur de la marque de la téléphonie au Niger. Ain si, ils ambitionnent aussi d’exporter le Niger à l’international à travers la marque Niger Télécoms. Selon lui, c’est donc une belle occasion de sceller un partenariat pour magnifier la beauté et les talents artistiques nigériens, qu’il espère durable et qui permettrait au-delà de cette édition de nouer des liens solides de partenariat.

Il a ensuite encouragé les équipes techniques et commerciales de Niger Telecom qui travaillent inlassablement sur les différents chantiers de l’UA afin d’assurer le succès de cet évènement de grande envergure. En effet, il soutient qu’en faisant cela, ils rendent service à la population et contribuent ainsi au programme de la renaissance Acte 2 du Président de la République Elh. Issoufou Mahamadou qui, grâce à sa vison, fait du Niger un pays incontestablement émergent.

Dr. Abdou Harouna a également fait appel aux uns et aux autres à faire preuve de plus de professionnalisme pour faire de cette expérience un coup de maitre. Car, les hommes de medias aussi bien locaux qu’étrangers qui participeront à cette édition du FIMA au sommet de l’Union Africaine, compteront beaucoup sur Niger Télécoms pour leurs communications sur le net, notamment pour l’envoi de leurs éléments.

Enfin, il espère que le partenariat entre Niger Télécoms et le FIMA soit durable, productif et rentable. Pour, le président fondateur du Festival international de la Mode Africaine, M. Seydinali Sidahmed dit Alfadi, s’est dit être fier d’être accompagné par Niger Télécoms. » On est content parce que FIMA se fera aussi dans un cadre spécial, celui du Sommet de la 33ème Conférence de l’Union Africaine.

Le Président de la République nous a donné une chance et œuvre pour que cette rencontre soit une réussite totale « .Le président fondateur du FIMA. M. Alphadi a tenu à remercier les autorités nigériennes et le responsable de Niger Télécoms pour leurs soutiens multiformes, depuis la création du festival, qui fut le point de départ de cette magnifique aventure, de la création et de l’imagination, il y a aujourd’hui plus d’une vingtaine d’années.

Il a précisé que cette édition s’étalera pendant plusieurs jours et réunira de nombreux artistes, à travers plusieurs défilés et un déroulé des nuits dédiées respectivement au Niger, à la musique, aux panafricanistes et enfin aux Chefs d’Etats, qui seront tous habillés et griffés de la marque Alphadi.

Source: LE TEMPS N° 166