Niger télécoms : Présentation du trophée couplée de remise de témoignage de satisfaction aux agents qui se sont distingués à l’occasion du sommet de l’Union Africaine …

Après trois années de dur labeur à la tête du Niger Télécoms, le Directeur Général, M. Abdou Harouna a fait de cet opérateur national, la vitrine des compagnies de téléphonie mobile au Niger. Entouré de ses proches collaborateurs, le Directeur Général de Niger Télécoms M. Abdou Harouna a présenté hier après midi, un trophée que le Conseil International Manager Africain (CIMA) lui a décerné au titre de cette année.

On se rappelle que c’est dans la Salle de conférence du Méridien Etoile de Paris, le même Hôtel qui avait abrité le PDES en 2017, que M. Abdou Harouna DG Niger Télécoms a été l’un des lauréats de la Oscar de meilleur Manager Africain 2019. Un trophée décerné annuellement par le CIMA (Centre International des Managers Africains) au cours de la soirée de Gala organisée après les travaux du Forum Economique de l’Afrique Gagnante.

Lors de son adresse aux conférenciers, le président du CIMA, M. Abdallah Sidi Sy avait loué les qualités managériales du Dr Abdou Harouna et son sens de leadership qui ont conduit au semblant de miracle réalisé par Niger Télécoms en si peu de temps.

Ce trophée décerné à Abdou HAROUNA, honore l’ensemble de NT et au delà la nation nigérienne, comme l’a si bien mentionné le récipiendaire dans son mot de remerciement à l’assistance.

Dr Abdou Harouna a aussi tenu à rendre un hommage appuyé au Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou pour son leadership panafricain et sa foi et confiance en la jeunesse… ce qui permet l’éclosion des talents au grand bonheur de Notre pays.

La mission principale de CIMA est de récompenser deux fois par an, les meilleurs managers africains qui sont distingués au cours de l’année en Afrique.

Au cours de la présentation de ce trophée, le Directeur Général du Niger Télécoms a pour son tour, décerné des témoignages de satisfaction à 47 agents qui ont fait preuve de professionnalisme à l’occasion de la 33ème conférence des Chefs d’Etat de l’Union Africaine qui s’est tenue à Niamey du 4 au 8 juillet 2019.

« Ce trophée appartient à l’ensemble du personnel du Niger Télécoms. Je ne saurais avoir ce trophée sans vous. Sans votre sens élevé de responsabilité, de votre patriotisme et de professionnalisme. Je saisi cette occasion pour dédier ce trophée à l’ensemble des agents du Niger Télécoms » a précisé M. Abdou Harouna. Il a saisi l’opportunité de cette cérémonie, pour féliciter ses agents pour le travail qu’ils ont abattu lors du sommet de l’Union Africaine. Niger Telecom a su réussir là où les gens l’ont sous estimé.













Depuis qu’il est à la tête de Niger Télécoms, Dr Abdou Harouna a relevé beaucoup de défis avec des résultats palpables et concrets. Les efforts de la Direction générale lors du sommet de l’Union Africaine sont inestimables.

A titre d’exemple, les wifis, les transmissions, les caméras, les systèmes de sécurité, les interconnections, etc. ont été assurés par la fibre optique et les techniciens du Niger Télécoms.

M. Abdou Harouna a indiqué que l’UA 2019 lui a permis de montrer de quoi Niger Télécoms est capable. « Avec l’UA 2019, très peu d’entre nous étaient convaincus que Niger Télécoms pouvait relever le défi. Aujourd’hui je le dis avec fierté, les agents de Niger Télécoms ont relevé le défi » .

Rappelons que, le Forum pour l’Emergence de l’Afrique couplé, de la soirée de Gala annuelle organisée par le Conseil International Manager Africain (CIMA) a eu lieu, le 13 juillet 2019, à Paris avec plusieurs directeurs généraux et chefs d’entrepris d’Afrique.

Le sens de leadership du directeur général de Niger Télécoms a franchi les frontières nationales. Infatigable, combattant et assidu au travail, M. Abdou Harouna, grâce à son leadership et sa vision a su revigorer la marque Niger Télécoms. Il a permis au Niger Télécoms d’engranger une part importante sur le marché des télécommunications au Niger.

Au nom du personnel de Niger Télécom, le conseiller principal du DG a salué et félicité les efforts de M. Abdou Harouna. « La rencontre au cours de laquelle vous avez eu le trophée ne m’a rien appris de vous. Elle a juste et simplement confirmé ce que je sais de vous. Au delà du travail affirme-t-il, ce trophée récompense votre sens d’écoute, de collaboration et votre capacité à gérer les hommes au tour d’un idéal comme celui de relever tout les grand défis ».

Aziz Ibrahim (Tamtam Info News)