Niger : Trafics des faux médicaments, un ancien député impliqué…

Le programme de la renaissance du Niger fait de la santé de la population une préoccupation majeure, c’est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre des réformes dans le secteur de la santé publique visant à améliorer la santé de la population conformément aux engagements pris par le Président de la république Elhadj Issoufou Mahamadou, le Ministre de la santé publique Dr illiassou Mainassara s’est résolument engagé à relever ce défi à travers des inspections régulières et l’application des textes qui régissent l’organisation du système de santé au Niger aussi bien dans le public que dans le privé.



Ainsi donc une dizaine des centrales pharmaceutiques privés fictives spécialisées dans l’importation des faux médicaments sont fermées, certaines de ces centrales appartiennent à des personnes non qualifiées.

C’est le cas de cet ancien député entrepreneur de son état et spécialisé dans la construction des classes et centres de santé , dont aujourd’hui du fait qu’ il n’a pas pu honorer à plusieurs marchés des chantiers de classes et CSI malgré les avances qu’ il a perçu , s’est vu refusé tout accès aux marchés publics



Aujourd’hui plusieurs villages et communes du Niger sont victimes du comportement de ce député.

Depuis qu’ il a confectionné des briques ou amené du sable sur certains sites, il n’est jamais retourné et avec la complicité de certains agents de l’état ; cet ex honorable continue à pavaner dans la nature .

ayant constaté que le travail parlementaire ne nourrit pas son homme surtout si on est habitué à amasser des gros faux marchés ou à encaissé des avances fictives et disparaître après la pose des premières pierres . La HALCIA est interpelé à demander aux différents ministères à transmettre les dossiers de tous ces genres des personnes impliquées dans cette arnaque.



Des sources concordantes nous aurions appris que cet ex député à changer de profession aujourd’hui, il s’est lancé dans le trafic des faux médicaments dont plusieurs de ses centenaires sont actuellement bloqué au port de Cotonou suite à la décision de l’union africaine de ne plus faire rentrer dans l’espace africaine les faux médicaments dont le Niger à transposé cette directive.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses réformes le Ministère de la santé publique a interdit la pénétration des faux médicaments au Niger.





Cette décision fait grincer des dents à certains des individus qui se sont transformés en véritable importateurs et fournisseurs des médicaments falsifiés dont c’est le cas de cet honorable ex député .



Après plusieurs tentatives d’intimidation et de corruption de la directrice nationale de la pharmacie du ministère de la santé publique afin d’avoir l’autorisation de faire rentrer ces médicaments de malheur sur le sol nigérien, notre fameux et semi analphabète ex député est rentré dans une phase de dilatoire et d’intoxication.



La dernière fois il a menacé de faire relever la directrice de pharmacie de son poste si jamais elle continue à se mettre à l’encontre de leurs intérêts. Il n’a jamais imaginé que même le Ministre ne doit transgresser la loi à plus forte raison une simple directrice.



Finie les mauvaises pratiques et nous espérons que le Ministre de la santé publique Dr illiassou Mainassara va continuer à résister à toutes les intimidations et les intoxications tendant à le décourager dans la mise en œuvre de toutes ces réformes qu’il a engagé dans ce secteur important de la santé.



Il est nécessaire de rappeler qu’ un député en exercice est actuellement en prison au bénin pour trafic des faux médicaments.

Par BOUREIMA Issifi (Contribution Web)