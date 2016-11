Niger : trois civils tués dans une attaque de Boko Haram à Bosso (officiel)

Selon le gouverneur de la région, M. Dandano Mahamane Lawali, qui s’est déplacé sur les lieux, l’attaque est intervenue peu après le départ dans le village d’une patrouille de la gendarmerie nationale, ce qui suppose que les éléments de la secte ont un complice au sein de la population.

Cette attaque intervient après une longue accalmie dans la zone, du fait notamment des opérations de ratissage que mène l’armée nigérienne depuis quelques mois.

Depuis plus de deux ans, rappelle-t-on, les localités nigériennes de Bosso et Diffa, toutes frontalières du Nigéria, subissent des attaques à répétition du groupe islamiste Boko Haram, à partir de ses positions nigérianes, qui ont fait des centaines de victimes civiles et militaires nigériens, et plusieurs dizaines de milliers de déplacés du Niger et du Nigéria.