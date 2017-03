Niger: un soldat tué lors d’affrontements avec des policiers

Un militaire nigérien a été tué lors d’une confrontation entre des militaires et des policiers dans la ville de Dosso, dans le sud du Niger, a indiqué vendredi le gouverneur de la région.



« Il y a eu un mort par balle côté militaire et sept blessés dont quatre policiers et trois militaires », a précisé à la presse Moussa Ousmane, gouverneur de Dosso, une région frontalière du Bénin et du Nigeria. Il a précisé que deux des blessés, un policier et un militaire, étaient grièvement atteints.

Selon une radio locale, une banale histoire de « contrôle routier d’un officier de l’armée » par la police était à l’origine des violences, des militaires ayant ensuite lancé une expédition punitive contre les policiers.

« Des jeunes recrues militaires sont parties pour attaquer le commissariat dans la nuit » et comme « les policiers, en légitime défense, ne se sont pas laissés tabasser il y a eu une confrontation », a ajouté le gouverneur Ousmane.

« Le calme est revenu aux environs de minuit », a-t-il assuré.