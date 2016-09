Niger: visite d’une délégation du patronat français

Au Niger, une trentaine de chefs d’entreprises français viennent de mener une mission de 48 heures. Cette délégation du patronat français (Medef) avait comme ambition, face aux concurrences sévères des pays comme la Chine, l’Inde et la Turquie, de se rattraper et d’investir au Niger.

Pour intéresser le Medef et lui donner envie d’investir au Niger, beaucoup d’efforts ont été fournis pour améliorer le climat des affaires. Il est compétitif et attractif, dit-on ici à Niamey. « Vraiment, il y a toute une panoplie de demandes. Les entrepreneurs nigériens, les hommes d’affaires nigériens et ceux du Medef vont lier des conventions, des partenariats », explique le ministre des Mines et industries, Moussa Hassane Barazé.

Toute la journée, des séries de réunions d’affaires et autres débats se sont succédé. L’environnement macro-économique et les réformes fiscales et douanières ont été clairement exposés. Au sortir d’une des salles de réunion, cet homme d’affaires nigérien apprécie : « J’apprécie ça beaucoup parce que je me suis dit quand même que les opérateurs économiques français ont mis du temps. Vraiment, ils ont abandonné le terrain à d’autres et il est grand temps qu’ils reviennent. »

Lors du déjeuner thématique consacré à l’innovation et organisé par le Club des jeunes leaders nigériens, Fabrice Le Saché, co-fondateur d’une société spécialisée dans la finance climatique, a trouvé des oreilles attentives : « Aujourd’hui, nos start-ups sont leaders dans la transition climatique. Et ce que nous voulons faire, ce sont des partenariats dans le financement participatif, dans la finance climatique, dans les énergies renouvelables. »