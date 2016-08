Niger/Direction Générale de la douane : Le DGD Ibro Salifou Dodo et son adjoint limogés

Le Conseil des Ministres de ce mercredi 5 septembre 2012 a pris, entre autres décisions, celle du limogeage de certains cadres du Ministère des Finances.

Ainsi, le Directeur Général de la Douane, le Colonel Ibro Salifou Dodo, nommé au début du mandat du Président Issoufou Mahamadou a été limogé de son poste en même temps que son adjoint, l’inspecteur principal des douanes, Siddo Zakari. Ils ont été remplacés respectivement par le Colonel Madi Mayaki Mahamadou et M. le colonel Abdou Yoba. Ce dernier a été Directeur Général adjoint au temps du Colonel Issaka Assoumane. Les raisons avancées par les autorités nigériennes à ce limogeage ont été apportées dans la communication du Ministère des Finances à ce conseil.

Elles sont relatives à la contre performance de la douane nigérienne comparé aux autres de la sous région et le dérapage constaté au niveau de certains agents des douanes, entre autres. En effet, il n’est un secret pour personne que la douane constitue la vache laitière de certains hauts cadres de l’administration qui s’enrichissent à outrance au vu et au su de tout le monde. Un état de fait que l’opinion nationale accepte la mort dans l’âme. D’après certaines sources, le nouveau locataire de la Direction Générale de la Douane, Madi Mayaki Mahamadou est aussi un retraité de la fonction publique qui a bénéficié des largesses de la loi à polémique dont l’article premier a été modifié dernièrement et qui donne l’avantage des retraités d’occuper les hautes fonctions de l’Etat.

Ce limogeage est intervenu au moment le régime de la 7ème République est sérieusement critiqué à travers sa léthargie dans le déroulement du processus d’assainissement des finances publiques amorcé à grande pompe et qui malheureusement est stoppé net. Pendant qu’il est encore dans son village natal de Dan Daji, dans le département d’Illela, région de Tahoua pour ses vacances, la semaine dernière, l’opinion nationale a spéculé sur un probable remaniement ministériel dès son arrivée. Visiblement, le Président Issoufou prend le taureau par les cornes en procédant au limogeage de certains hauts cadres de l’administration douanière pendant que ces cadres font feu de tout bois en proférant des menaces à peine voilées à l’endroit du régime de la 7ème République.

Ces cadres intouchables ont fait plusieurs déclarations incendiaires à chaque fois qu’un de leurs a été pris la main dans le sac. L’opinion attend donc pour cette fois encore une autre déclaration de soutien aux responsables limogés puisque c’est une question d’intérêt individuel et non l’intérêt général qui guident malheureusement les hauts cadres de la douane nigérienne. D’ores et déjà, on annonce un vaste mouvement au niveau du corps de la douane, surtout que plusieurs cadres, chefs de bureau ont sérieusement été maîtres dans la mauvaise gestion des finances publiques. C’est le cas plus récemment de l’ancien chef de bureau de douane de Zinder qui a été trempé dans un scandale d’argent. Nous y reviendrons.