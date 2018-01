Nomination de Mohamed Bazoum à la Primature : une fake news selon l’intéressé

Des rumeurs de plus en plus persistantes circulant depuis ce matin sur les réseaux sociaux font état de la nomination de M. Mohamed Bazoum au poste de Premier Ministre. Dans un tweet l’intéresse à catégoriquement démenti ces rumeurs et parle de fake news. Pour mettre fin à ce genre de rumeurs nuisibles il est impérieux que le porte-parole du Gouvernement soit proactif.

Les procédures de nomination dans notre pays sont simples. Notre Constitution disposant d’un régime semi présidentiel le Premier Ministre qui est responsable devant le Parlement déposé d’abord sa démission au Président de la République.

La majorité parlementaire propose alors au président de la République trois noms de candidats potentiels pour être nommé Premier Ministre.

Le Chef de l’état choisi alors un parmi les personnalités proposées. Toute autre procédure en dehors de celle-ci est anti constitutionnelle. C’est pourquoi le Ministre de l’intérieur qui dispose des services de la police doit diligente une enquête pour démasquer le ou les auteurs de cette rumeur.

Pendant que la rumeur annonçait que le Président de la République avait changé son Premier Ministre, Issoufou Mahamadou était en train de recevoir les champions de la lutte traditionnelle que des esprits malveillants opposaient les uns aux autres.

Sa préoccupation première était surtout de s’assurer qu’il y a la solidarité, la fraternité entre frères des différentes régions de notre pays.

La paix et l’unité des Nigériens sont des priorités du Chef de l’état. Selon des informations dignes de foi la question d’un remaniement ministériel tant évoquée n’est même pas à l’ordre du jour. Lorsque le Président de la République décidera de changer le Premier Ministre et son Gouvernement il le fera en toute transparence. Pour le moment le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Brigi Rafini et son Gouvernement disposent de toute la confiance du Président Issoufou.