Non à la violence !

Le CoNiF – Conseil des Nigériens de France- exprime sa grande tristesse suite à la répression violente, par les forces de l’ordre, de la manifestation pacifique des étudiants de l’université Abdou Moumouni de Niamey : le bilan s’élève à 1 mort et plusieurs étudiants blessés auxquels il faudra ajouter de centaines d’interpellations. Ce violent épilogue vient attrister et malheureusement endeuiller la communauté nationale.

Nous condamnons avec fermeté ces actes d’une brutalité inouïe qui ont déferlé sur l’enceinte du campus de Niamey. L’enceinte du campus doit être préservée de toute réaction disproportionnée des forces de l’ordre envers les étudiants (respect des franchises universitaires).

En cette circonstance, la diaspora nigérienne de France, à travers le CoNiF, souhaite adresser ses condoléances et sa compassion aux familles touchées par ce drame et entend organiser des assises citoyennes sous les auspices du RENi-F (Réseau des Etudiants nigériens de France) en collaboration avec les associations aux fins d’examiner cette situation d’une gravité extrême et de soutien à la défense de la liberté et de la sécurité des Nigériens. Nos pensées et notre solidarité vont également aux blessés ainsi qu’a leur famille tout en leur souhaitant un prompt rétablissement.

Le CoNiF tient à marquer son émotion et réaffirme son indéfectible soutien aux scolaires nigériens réunis au sein de l’USN (Union des Scolaires Nigériens) ainsi qu’au peuple nigérien pour une justice sociale dans notre pays. Déjà dans le passé, la communauté estudiantine a payé un lourd tribut et a été la tête de proue de l’instauration de la démocratie au Niger.

Nous nous prononçons en faveur de l’arrêt de la violence des forces de l’ordre envers les étudiants et on ne saurait nier aux étudiants leur droit inaliénable d’expression et de manifestation. Et, que la justice fasse son travail afin de détermines toutes les responsabilités liées de près ou de loin à ces violences pour prendre les mesures qui s’imposent selon la loi.

Le CoNiF se tient aux cotés des nigériens dans ces moments douloureux de son histoire. Cette épreuve doit raffermir notre unité et notre solidarité face aux problèmes sociaux qui s’attaquent à nos valeurs et à nos libertés.

Nous appelons enfin à l’ouverture d’un dialogue entre tous les partenaires de l’Education et de l’Enseignement supérieur, gage d’une situation apaisée et sereine en phase avec nos valeurs nigériennes de résolution de conflits. Ce sera un devoir de responsabilité de toutes les parties engagées.

Que l’étudiant martyr décédé Mala Bagalé repose en paix et puisse Allah l’accueillir dans son éternel paradis.

Ameen !!

Ampliations

Ambassade du Niger en France

Ministère de l’enseignement supérieur du Niger

Réseau des Etudiant Nigériens de France (RENi-F)

Comité Directeur de l’USN