Non, non l’hôtel Gawèye n’est pas un refuge de margouillats…

Décidément le ridicule ne tue plus dans ce pays. Sinon comment comprendre qu’un Ministre de la République qui a décidé souverainement de concéder la gestion d’un complexe hôtelier à l’Etat à autrui peut-il se permettre de qualifier cet hôtel 4 étoiles de nids des margouillats, des rats et des cafards ! Se croit-il dans une arène de Sumo (lutte japonaise) ou de catch pour se permettre un tel coup fourré ou bien cherche-t-il à masquer sa carence légendaire et son appétit vorace pour les petites choses ?

Toujours est-il que qualifier l’hôtel Gawèye de la sorte est irresponsable et inapproprié.

En effet, comme l’ont déjà fait souligner plusieurs internautes, l’hôtel Gawèye fait partie des meilleurs hôtels de la sous-région.

Sa gestion actuelle et sa rénovation sont irréprochables.

Pour le Député national Boukary Sani Zilly c’est un bradage d’une fierté nationale. Aussi a-t-il juré de se battre pour annuler cette concession ridicule, qui n’apportera rien à notre pays.

Monsieur le Ministre du Tourisme, si vous ne pouvez pas reconnaitre et apprécier le travail remarquable effectué par le Directeur Général de l’Hôtel Gawèye, Baba Ahmed et son staff depuis sa nomination, le bons sens recommande de dire au moins la vérité sur ce joyau qui a tant fait la fierté de notre pays.

En effet, lorsque Baba Ahmed Sanady a été nommé à la tête de cet hôtel, cet établissement agonisait à cause surtout d’un stock important d’arriérés de l’Etat. Le nouveau DG a mis en place une nouvelle équipe dynamique pour l’accompagner dans sa tâche de redressement de l’hôtel. Il a insufflé un dynamisme nouveau, instauré un esprit managérial moderne avant d’entreprendre un vaste chantier d’investissement pour rénover cet hôtel.

Aujourd’hui, en dépit de tout cet investissement, on décide sur un simple coup de tête de brader l’hôtel Gawèye tout en se précipitant sur les micros des médias pour raconter des bobards.

Selon un document que nous avons consulté, « L’Hôtel Gawèye n’a jamais bénéficié d’une subvention de l’Etat du Niger, propriétaire direct avec 95,5 % du capital ;

Le rafraîchissement de l’hôtel, initié en 2003, a été réalisé par l’équipe de Monsieur Elhadj Dan Foulani et a coûté la somme de 2 milliards de Francs CFA entièrement payée sur fonds propres de l’hôtel ;







Tous les investissements réalisés depuis 2011 ont été financés sur fonds propres de l’hôtel. Il s’agit notamment de :

– l’acquisition d’un groupe froid à 9 compresseurs ;

– l’acquisition de deux groupes électrogènes de 700 KVA chacun ;

– la réalisation de la clôture du périmètre de l’hôtel avec des portails d’accès ;

– la mise en place d’un système de vidéosurveillance avec 24 caméras, un portique et un scanner de bagages ;

– la réhabilitation du système de sécurité incendie ;

– la rénovation complète du principal restaurant (La Potinière), du barbecue avec salle restaurant & bar en matériaux définitifs ;

– l’acquisition d’un bus (navette clients) de 32 places ;

– la transformation / équipement de 02 suites présidentielles en suites prestiges ;

– le rééquipement des centres de production (cuisine, buanderie, restaurant, bar, etc.) ;

– le relookage du site web, édition des plaquettes publicitaires et autres kakemonos ;

– le rafraîchissement des chambres, hall, couloirs et salles de réunion.









L’Hôtel a généré, rien que de 2011 à 2017, plus de 22 milliards de Francs CFA de valeur ajoutée sous forme de revenus distribués qui stimulent la consommation : impôts et taxes, cotisations sociales, gros et petits fournisseurs, prestataires de service, salaires, actions sociales et de soutien à la jeunesse, la culture et le sport ;

L’allégation à la catégorie actuelle de l’Hôtel Gaweye, sans évaluation préalable des services du ministère en charge du secteur, est pour le moins irréelle. Quelles que soient les normes de classification les plus exigeantes des hôtels, l’Hôtel Gaweye, dans son état actuel, mérite honorablement les 4 étoiles.

Le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat aurait pu tout simplement mettre à jour l’arrêté conjoint n° 00058/MT/A/MUH/C/DL du 04 octobre 2006 déterminant les normes de classement des Etablissements de Tourisme, aujourd’hui obsolète et dépassé, pour intégrer les nouvelles normes : wifi, surveillance (sûreté), développement durable, qualité (HACCP) des services et du personnel, etc. ;

S’agissant de l’hygiène des locaux, le dernier rapport d’activité d’inspection de l’Hôtel Gaweye établi par les services de la Police Sanitaire en date du 11 octobre 2018 n’a pas fait cas ni mention d’une présence de bestioles et souris contrairement aux propos du Ministre Ahmet BOTTO qui n’a jamais fait de reproches dans ce sens à la Direction Générale de l’hôtel ».

Ce document est très clair et les informations qu’il contienne sont vérifiables.

Mieux, l’hôtel Gawèye demeure la référence pour l’hébergement des hôtes de marque de notre pays. Pas plus tard que le mois passé, des grandes personnalités dont notamment des Chefs d’Etat en visite dans notre pays ont été hébergés là-bas et aucune plainte n’a été enregistrée.

C’est pourquoi venir sur des plateaux de télévisions raconter des insanités, simplement pour nuire, ne fait pas honneur à notre pays.

Si on n’a pas sa place au Gouvernement, on peut bien s’adonner au Sumo, il n’est pas encore tard.

Namalka Bozari (Web Contributeur) Tamtam Info News