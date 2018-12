« Nos relations actuelles se fondent sur trois piliers: Démocratie, Développement et Défense »… déclare S.E.M. Eric P. Whitaker Ambassadeur des États-Unis au Niger.

Tamtam Info News: Excellence M. L’Ambassadeur des États-Unis au Niger, peut-on savoir aujourd’hui l’état de la coopération Américano-Nigérienne?



S.E.M. Eric P. Whitaker: Le partenariat entre lesEtats-Unis et le Niger demeure très solide. Ce partenariat a commencé avec lacréation de l’Etat du Niger dans les années 1960 et a été matérialisé par laconstruction du Pont John F. Kennedy dans les années 1970. Il a été enrichi pardes centaines de programmes au fil de plusieurs décennies et continue sonbonhomme de chemin de nos jours.

Nos relations actuellesse fondent sur trois piliers: Démocratie, Développement et Défense.

Vous êtes au courant de nos réalisations dans le domaine de la défense pour assurer un avenir sûr pourle Niger et le Sahel. Les autres composantes de notre partenariat sont toutaussi solides.

Par exemple l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) a investi plus de 155 millions de dollars US au courant de l’année fiscale 2018 dans des programmes allant de l’amélioration de la production agricole, la sécurité alimentaire, l’assistance humanitaire, la santé pour tous et la lutte contre le paludisme, la démocratie, les droits humains, la bonne gouvernance, la prévention et la gestion des conflits, l’éducation, et la croissance économique.

Le programme MillenniumCompact lancé en Août 2018 d’un coût global de 437 millions de dollars US surcinq ans, entre dans le cadre du partenariat avec le Niger pour la réduction dela pauvreté et l’augmentation des opportunités économiques à travers tout le pays.

Récemment, nousannoncions deux initiatives présidentielles du Gouvernement américain au Niger: L’initiative Présidentielle contre la Malaria, d’un coût global de 18 millionsde dollars US qui représente le plus gros apport annuel de la part desdonateurs au profit du Niger pour prévenir et traiter le paludisme, une maladiequi affecte les enfants; et la signature de la déclaration de partenariat Feedthe Future, visant à améliorer les performances dans le secteur agricole,accroître la sécurité alimentaire et renforcer la résilience des communautés,accélérer le progrès dans la réduction de la pauvreté, la faim et la luttecontre la malnutrition.

Pour élargir notre champ d’action, nous collaborons aussi avec d’autres diplomates et Organisations non Gouvernementales. Parmi nos partenaires internationaux, figurent l’Union Européenne, d’autres missions diplomatiques, le système des Nations Unies, Care International, Save the Children, Peace Tech et Search for Common Ground, pourne citer que ceux-là.

S’agissant du Partenariat Public-Privé, l’USAID travaille avec Airtel, Lutheran World Relief, Ecobank, laSociété Henri Biaugeaud, la fondation Margaret A. Cargill Foundation, etd’autres partenaires pour promouvoir les investissements sur le marché dans lachaîne de production agricole, renforcer les associations des producteurs agricolesdans les régions de Tahoua et Maradi, introduire des plateformes de partaged’informations destinées aux paysans, et aider durablement le secteur privé àatteindre ses objectifs d’affaires.

Depuis l’an 2007, l’Ambassadedes Etats-Unis gère un fonds d’un montant de 255.000 dollars US au titre de petites subventions visant à améliorer des opportunités pour les femmes et lajeunesse, et un autre montant de 125.000 dollars US à travers le fonds JuliaTaft pour le programme d’assistance aux réfugiés.

Toutes ces initiatives et bien d’autres démontrent que notre engagement envers le Niger est solide, comme l’atteste aussi la construction en cours du bâtiment de notre nouvelle Ambassade qui requiert l’assistance de plus de 500 techniciens et ouvriers Nigériens.

A la fin des travaux de construction de ce bâtiment, prévue l’année prochaine, nous disposerons d’espace adéquat pour héberger le personnel complémentaire qui sera recruté dans le cadre de l’accomplissement de nos missions croissantes.



Tamtam Info News: Peut-on avoir des données chiffrées sur le planéconomique ?



S.E.M. Eric P. Whitaker: Les Etats-Unis et leNiger entretiennent des relations à divers niveaux à telle enseigne qu’il estdifficile de quantifier l’impact de nos interventions de façon globale. Lesprogrammes énumérés ci-dessus démontrent l’étendue de nos efforts communs.Ilserait même difficile de donner un coût à certains de nos programmes. A titred’exemple, beaucoup de nos programmes d’échange académiques construisent desrelations à long-terme entre des Américains et des Nigériens, avec un impactqui dure des générations.

Depuis 2007, le programmedes visiteurs internationaux du Gouvernement américain a enregistré la participation de 148 boursiers. Il y aeu en addition 43 autres boursiers du Programme Nelson Mandela Fellowship, 50boursiers du programme de bourses Fulbright, 7 boursiers Américains du programmeFulbright-Afrique, 8 boursiers du programme de bourses Hubert Humphrey,et 10boursières du Programmes d’échange dans le domaine du sport.

En plus, il ya plus de2000 jeunes adultes nigériens inscrits sur la plateforme du réseau des Jeunes LeadersAfricains (YALI), section du Niger.

En sus, nous disposons des espaces américains à Niamey, Zinder, Agadez et Maradi qui fournissent des programmes culturels et éducatifs, l’accès gratuit aux livres et aux publications, et à l’Internet.

Beaucoup d’entre ceux qui s’engagent dans nos programmes d’échange et dans d’autres programmes tirent profit de leur expérience à travers les leçons apprises qu’ils intègrent dans leur vie professionnelle pérennisant ainsi leur contribution au développement du Niger.

Comme nous le voyons, pendant que notre travail ensemble pourrait s’avérer difficile à quantifier, cela a été un facteur influençant à beaucoup d’égards.



Tamtam Info News: Quel est l’état de cette coopération sur le planmilitaire et la lutte contre le terrorisme ?

S.E.M. Eric P. Whitaker: Le Département de la Défense,à travers le Commandement Américain pour l’Afrique (U.S Africa Command)travaille en collaboration avec le Gouvernement nigérien pour renforcer etmaintenir avec habileté la sécurité et la sûreté des Nigériens.

Notre objectif est detravailler ensemble avec les forces de sécurité nigériennes, en premier lieuavec les Forces Armées Nigériennes(FAN), pour accroître et maintenir leurcapacité militaire, combattre les menaces régionales et les activitéscriminelles, et contribuer aux opérations de maintien de la paix.Nous faisonscela à travers des exercices militaires conjoints.

Depuis 2012, leDépartement de la Défense et le Département d’Etat ont octroyé au Niger plus de350 millions de Dollars US au titre d’assistance militaire pour l’acquisition du matériel et des programmes de formation–l’un des programmes d’assistance sécuritaireet de formation les plus colossaux des Etats-Unis dans un pays de l’Afriquesub-Saharienne-.



Tamtam Info News: Peut-on savoir les raisons qui vous ont poussé àcréer une base militaire à Agadez?

S.E.M. Eric P. Whitaker: La présence américaine sur la base aérienne 201 à Agadez est obtenue sur requête du Gouvernement duNiger. Les forces armées américaines travaillent aux côtés des Forces deDéfense et de Sécurité Nigériennes. Dans le cadre de notre soutien aux ForcesArmées Nigériennes (FAN) et à la région, l’armée de l’air des Etats-Unis a réhabilitéla piste d’atterrissage des vols commerciaux et a construit à présent une piste d’atterrissage longue de 1800 mètres pour les vols militaires que l’armée del’air du Niger utilisera pour sécuriser la région et le pays.



Tamtam Info News: Lors de son récent séjour, le Président IssoufouMa­ha­ma­dou, qui a rencon­tré Tibor Nagy, Se­cré­taire d’État ad­joint aux Af­fairesafricaines à New York, a ob­tenu des États-Unis la pro­messe d’une ral­longe deleur contri­bu­tion au G5 Sahel, qui pas­sera de 60 à 105 mil­lions de dol­larspour soutenir les forces conjointes du G5 Sahel, pouvez-vous nous donner un peuplus de détails sur cette contribution?

Merci pour cette question qui tombe à point nommé.

Il ya de cela une semaineseulement, j’ai annoncé au Président Issoufou Mahamadou que le Niger bénéficiera d’une aide bilatérale d’un montant de 21,39 millions de dollars US autitre d’aide publique directe pour l’année en cours, au profit de la forceconjointe G5 Sahel et de 47,24 millions de dollars US pour une autre aidebilatérale dans le domaine de l’assistance militaire.

Cet appui démontre l’engagement des Etats-Unis envers le Niger et le G5 Sahel dans le cadre de lalutte contre les défis sécuritaires transnationaux, l’assistance humanitaire etle développement.

Depuis le décaissement dela première tranche d’un montant de 60 millions de dollars US en Octobre 2017, l’aidedirecte aux forces conjointes du G5 Sahel a presque doublé, totalisant unmontant de 111 millions de dollars US au titre de la dernière tranche pour répondreaux priorités de renforcement des capacités de la force du G5 Sahel.

Notre appui est composé d’une gamme complète d’équipements, service de maintenance et de formation spécialement adaptés aux besoins exprimés par le Niger, comme convenu à travers des consultations avec les gouvernements des Etats membres du G5 Sahel, l’équipe pays de notre ambassade,l’AFRICOM, et d’autres donateurs internationaux.



Tamtam Info News:Excellence, les USA sont en train de construireune nouvelle ambassade à Niamey. Quelles sont les raisons qui sous-tendentcette construction aussi imposante ?

Comme je l’ai décrit, les Etats-Unis soutiennent le Niger à travers une gamme variée d’initiatives et de programmes. Nos locaux actuels ne peuvent pas contenir la masse croissante denos employés.

La construction du nouveau bâtiment de l’Ambassade démontre le caractère durable du partenariat entre les Etats-Unis et le Niger et de notre engagement multi-décennal envers le peuple Nigérien. Nous sommes très reconnaissants à l’endroit des centaines de Nigériens qui contribuent à la construction de cette nouvelle infrastructure qui intègre une technologie très moderne. A la fin de ces travaux, notre Ambassade sera certifiée qualité “argent” du programme Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), ce qui signifie que ce bâtiment est conçu pour économiser de l’énergie, de l’eau, des ressources et engendrera moins de déchets, réduisant l’impact environnemental de la présence de l’Ambassade des Etats-Unis au Niger.

Le mot de la fin ?

S.E.M. Eric P. Whitaker: Comme vous le savez peut-être,j’ai eu le privilège de travailler en Afrique pendant plusieurs années, ycompris au Niger ou j’y ai séjourné en tant que Premier Conseiller del’Ambassade des Etats-Unis de 2008 à 2010. L’année passée, ce fut un honneurpour moi de revenir au Niger en tant qu’ambassadeur et de continuer àtravailler avec le peuple Nigérien. J’ai fourni beaucoup d’efforts à comprendreles défis actuels de ce pays et à travailler avec mes collègues pour mettre enplace des initiatives qui avanceront le pays sous l’approche “3D”.

Notre intention est d’aider à renforcer les institutions, stimuler la croissanceéconomique, le commerce et les investissements, promouvoir la paix et la sécurité,et promouvoir les opportunités et le développement. Notre vision collective estcelle d’un Niger comme pays partenaire prospère et dynamique.

Je vous remercie pourcette opportunité que vous me donnez de répondre à vos questions.











