Note de l’éditeur: Merci à nos 4.666 999 millions de fidèles lecteurs qui dévorent les infos exclusives de Confidentiel Afrique

Les lampions de 2017 se sont éteints. Une nouvelle année 2018 s’allume. Le Comité Editorial de Confidentiel Afrique édité par le Groupe 2 AM présente ses meilleurs voeux à ses 4 666 999 millions fidèles lecteurs et les remercie de cette marque de confiance qui nous unit depuis le début de l’aventure. Le pari était osé, audacieux mais tenable. Nous nous sommes donnés à fond pour relever les défis des attentes des uns et des autres.

Notre devise : donner le pouvoir à nos lecteurs. De façon rapide, objective. Dans un environnement concurrentiel international extrêmement difficile et âpre, les médias ont une obligation de restitution d’une information vraie ( donc vérifiée et recoupée à la bonne source) instantanée aux lecteurs, lesquels ont un contrat de confiance et de complémentarité autour de la plateforme interactive.

Ceux qu’ils pensent de nous à travers nos productions rendues ( enquêtes, reportages, éclairages, focus, portraits, interviews, ), ces millions de lecteurs nous intéressent et est un puissant indicateur à forte valeur ajoutée pour corriger, limer, ajuster, améliorer nos contenus et aller de l’avant. Confidentiel Afrique depuis le début de l’aventure a donné le mieux de ses tripes et s’est imposé cette exigence première: celle de servir la bonne info à ses lecteurs dans une écriture journalistique rigoureuse, pointue et digeste.

Nous avons réussi ce pari. Les objectifs fixés dans le cadre du Plan de développement interne ( Phase 1) par le Comité Éditorial ont été largement atteints voire dépassés. Notre objectif premier était d’atteindre 1.000 000 de lecteurs au 31 décembre 2017. Nous en sommes à 4,666 999 à cette date. En clair, on est à plein pot. Modestement et humblement. Nos articles épiés par les médias africains surtout ceux de l’espace ouest-africain, ont été repris par plus de 80 titres l’année écoulée.

Un de nos fidèles lecteurs, Directeur d’une multinationale de surcroît basée en Afrique, nous confiait entre deux avions qu’il attendait impatiemment avec ses collaborateurs les alertes exclusives de Confidentiel Afrique. » Ça tombe pas possible et du béton en contenu. Votre publication est très stratégique pour notre compagnie. » avouait-il.

Le site du journal numérique Confidentiel Afrique est accessible sur les smartphones et sur les réseaux sociaux. Dans le fond, à la date du 1er janvier 2018, nous avons livré au total 329 exclusivités et une dizaine d’interviews Grand Format. Des infos de première main. Des scoops pour parler dans le jargon, jusque là irréfutables et non démentis. De la banque aux secrets insoupçonnés des palais en passant par les secteurs de l’assurance, des mines, de l’énergie, du BTP, holding d’investissements off-shore, de la diplomatie, du renseignement stratégique etc, nos reporters et Senior Éditorialiste ont fait pitch…

L’autre particularité de Confidentiel Afrique, est qu’il ne verse pas dans une façon paresseuse de faire du journalisme; l’editing, qui consiste à rewriter des informations goupillées ça et là dans un style consommable pour les lecteurs mais sans aucune valeur ajoutée. Beaucoup de médias panafricains et occidentaux célèbres versent dans cette forme et ne font pas dans l’information exclusive. Du tout.

Nous défions ces titres de prouver le contraire. Cette forme ne nous enchante pas. Nous, nous sommes que dans l’information exclusive et stratégique.

La Lettre du Continent que nous respectons beaucoup est une référence historique dans l’information exclusive.

Une bonne école dans ce segment des agrégats de l’information africaine. Au passage. Toutefois, ça fait vieillot, ergotent bon nombre de potentiels lecteurs de l’actualité à chaud de l’info sur l’Afrique. Les lecteurs veulent une plateforme alternative crédible et fiable. Allier les deux principes: celui de faire du bon journalisme et celui de livrer l’info exclusive pas à la portée du grand pubic et que nous ne retrouvons pas dans aucun support sur la place médiatique panafricaine. C’est toute la complexité d’exceller dans ce segment de l’info. Hé bien, nous sommes sur le chemin et nous comptons y rester. Prenons le temps ensemble de référencer les articles de Confidentiel Afrique.. Nous vous laissons apprécier..

L’équipe éditoriale a travaillé sans relâche, nuits et jours durant, pour traquer, pister, recouper les bonnes informations. Ensuite les mettre à la disposition de nos lecteurs.

Notre véritable modèle économique va être décliné sous peu via des formules d’abonnements et contrats commerciaux « non pollueurs » triés au volet. Courant l’année 2017, nous avons décidé de ne pas prendre de contrats commerciaux en dépit des démarches et des offres enregistrées pour stratégie interne. Nous sommes là pour mieux vous servir. L’aventure continue. À mon nom personnel et à l’ensemble des rédacteurs de Confidentiel Afrique, nous vous disons Merci, Merci. Al Barka, Choukrane, Dieuredueuf !!!.

Encore Merci..