‘’Nous poursuivrons les efforts pour accélérer et faciliter la signature de la Convention collective des journalistes’’ (Ministre communication)

Au Niger, le Ministre de la communication, chargé des relations avec les institutions, Zada Mahamadou a magnifié l’engagement des autorités nigériennes, notamment celui de son département ministériel pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias au Niger.

Dans un message radio-télévisé qu’il a livré hier, dimanche 2 mai 2021, veille de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, le Ministre nigérien en charge des médias a rassuré ‘’les autorités (…) ne ménagent aucun effort pour renforcer les importants acquis obtenus en faveur de l’accès à l’information, de la liberté d’expression et de la promotion du paysage médiatique nigérien’’.

Selon le Ministre Zada Mahamadou ‘’l’extraordinaire floraison de journaux, la diversité des chaînes de radio et de télévision et la remarquable liberté de ton qui les caractérise’’ illustrent à suffisance la liberté de la presse dans le pays, ajoutant que son département ministériel ‘’s’attachera, dans le même ordre d’idées, à poursuivre les efforts en vue d’un renforcement des capacités des journalistes, par la formation, en vue d’un meilleur respect des règles d’éthique et de déontologie’’.

‘’De même, nous poursuivrons les efforts pour accélérer et faciliter la signature de la Convention collective des journalistes. Les consultations entre les différentes parties prenantes ont d’ores et déjà été relancées, en vue d’une campagne nationale de sensibilisation à l’endroit des employés et employeurs du secteur de la presse, et ceci dans l’optique de la signature, avant la fin de cette année, de cet important document appelé à régir les relations entre travailleurs et patronat’’ a-t-il promis.

Dans cette adresse, le Ministre de la communication est largement revenu sur le classement 2021 Niger par Reporter Sans Frontières (RSF) où le Niger est classé au 59ème rang sur 180 pays évalués par l’ONG.

‘’Il convient surtout de relever et souligner que notre pays a gagné sept places ces deux dernières années. Mieux, il tient le rang honorable de 9ème au plan continental, selon toujours le classement 2021 établi par RSF. Nous occupons en effet cette place, loin devant certains pays cités auparavant en exemples’’, s’est réjoui le Ministre de la communication.

Pour 2021, RSF a mis l’accent sur l’exercice du journalisme dans le monde dans une période de pandémie du Coronavirus. Pour RSF, ‘’le virus de la désinformation montre que l’exercice du journalisme, principal vaccin contre le virus de la désinformation, est gravement entravé dans 73 des 180 pays du classement et restreint dans 59 autres’’ a rapporté le Ministre Zada Mahamadou.

‘’Dieu merci, le Niger n’en fait pas partie. Du reste, comment en serait-il autrement, dans la mesure où la gestion stratégique et opérationnelle de la Covid-19 dans notre pays a prévu, très tôt, un système d’information au quotidien des médias et du public ainsi qu’une vaste campagne nationale de sensibilisation’’ a-t-il laissé entendre.

Le Niger, à l’instar du reste du monde, célèbre le 3 mai, la 28ème édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, indique-t-on.

Pour rappel, la date commémorative de ce grand évènement a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l’Assemblée Générale des Nations Unies, en 1993, et ceci en souvenir de la 26ème session de la Conférence générale de l’UNESCO de 1991.

Cette conférence générale, elle-même, se tenait en réponse à l’appel des journalistes africains qui proclamaient la Déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l’indépendance des médias et dont ‘’nous célébrons cette année le 30è anniversaire’’, rappelle-t-on.