Nouveau Ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation

Né en 1966 à Madobi, dans le département d’Aguié, Yahouza Sadissou fit ses études primaires à Madobi puis fréquenta le CEG d´Aguié. Après l´obtention du BEPC session de Juin 1984, il fut orienté à l´Ecole Normale Askia Mohamed de Zinder.

Titulaire du Bac A4, session 1987, il fut admis au département d´Histoire à la Faculté des Lettres et sciences Humaines de l´Université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey. Ces études supérieures furent sanctionnées par l´obtention d´une Maîtrise Histoire.

Il servit successivement comme professeur d´histoire géographie au CEG Goudel, au CEG Wadata et au Lycée Mariama de Niamey, puis au Lycée Dan Baskoré et au complexe privé Sahel de Maradi. Parallèlement à l´enseignement, Yahouza Sadissou caressait le journalisme, métier qu´il chérissait depuis sa tendre enfance.

Ainsi il était l´un des tous premiers journalistes de la Radio privée Anfani Niamey. La pertinence de ses analyses et son dévouement au travail ont très vite séduit la Direction Générale de l´Agence Anfani. En guise de reconnaissance, il fut nommé Directeur de la Radio Anfani Maradi, responsabilité qu´il a exercée pendant quatre ans.

Yahouza Sadissou fut successivement correspondant à Maradi de la VOA (Voice of America) et de la Radio Iran. Il a participé à plusieurs ateliers et séminaires de formation en matière de journalisme, mais la formation qui a définitivement fait basculer son destin, de l´enseignant au journaliste, est celle qu´il a reçue à la Radio Deutsche Welle (DW) à Bonn en Allemagne d´Août 2003 à Janvier 2004.

L´abnégation au travail dont il a fait montre, dans cette Radio internationale, lui a valu un contrat de cinq ans, de Janvier 2005 à Décembre 2009. Très attaché à sa patrie et profondément soucieux de participer à la construction nationale, Yahouza Sadissou a choisi de revenir au bercail. Il créa l´Agence Privée de Communication Garkuwa, à Maradi.

La Radio Privée Garkuwa l´un des maillons de l´Agence est opérationnelle depuis octobre 2008. De part sa formation professionnelle de journaliste- historien, Yahouza est de facto un homme politique. Après avoir été pendant longtemps observateur de la scène politique nationale, il décide finalement d´en être acteur depuis la création du RSD-Gaskiya de Cheïffou Amadou.

Au sein de cette formation politique, il occupa successivement les postes du Secrétaire à l’information du Rassemblement départemental de la Communauté Urbaine de Maradi et du R.T.G (Rassemblement des Travailleurs militants du RSD). En Juillet 2008 il fut, à l´unanimité des militants RSD du département d´Aguié, coopté président du R.A.D.E.P. (Rassemblement Départemental), c´est à ce titre qu´il déposa sa candidature aux élections législatives du 20 Octobre 2009.

Sous la bannière de son parti RSD Gaskia et avec le gouvernement de la 7e République ( de 2011 à nos jours), il occupa successivement les postes de:

Ministre de la communication et des relations avec les institutions;

Ministre des télécommunications et des poste;

Ministre de l’emploi et du travail ;

Et aujourd’hui Ministre de l’enseignement Supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Bonne chance M.le Ministre !