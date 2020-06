Affaire Samira Sabou: Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude…

Share on Twitter

Les donneurs de leçon de démocratie et de l’état de droit doivent d’abord balayer devant leur propre porte avant d’aller ailleurs. En effet, dans un communiqué datant du 12 juin 2020, l’avocat constitué de Monsieur Sani Mahamadou Issoufou, rappelle à l’opinion nationale et internationale que la liberté d’expression consacrée par la constitution ne saurait permettre à quiconque de répandre, sans fondement, des propos calomnieux et outrageants.

On ne saurait se cacher, éternellement, derrière un paravent de journalisme lorsque l’on s’en moque éperdument de l’éthique et de la déontologie qui caractérisent la noblesse du journalisme.

Il appartient aux journalistes véritables de protéger leur profession en se départissant de l’hypocrisie afin d’en extirper les brebis galeuses qui rendent de plus en plus le journalisme méconnaissable.

Avant d’être Dircaba du Président de la République, M. Sani Mahamadou Issoufou est citoyen comme tous les autres citoyens de ce pays et à ce titre il a porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains de Monsieur le Doyen des juges d’instruction du TGI/HC de Niamey pour que soient tirées les conséquences juridiques.

Pour Maître Yacouba Boulama, la diffamation est la limite de la liberté d’expression.

Par Tamtam Info News