Obsèques de Bagalé Malah : Dans le calme et le recueillement

L’étudiant Malah Bagalé, qui a succombé à ses blessures à la suite des manifestations scolaires du 10 avril dernier, à été inhumé hier matin au cimetière musulman de Niamey. La levée du corps s’est déroulée, tôt le matin à la morgue de l’Hôpital national de Niamey, en présence du ministre de l’Enseignement primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des langues nationales et de l’Education civique, M. Daouda Mamadou Marthé, mais et surtout de toutes les composantes de la communauté universitaire fortement mobilisée.

Plusieurs autres acteurs dont des membres d’organisations scolaires et syndicales, ceux des associations de la société civile et défenseurs des droits de l’homme, se joints à la cérémonie. Ainsi après la levée du corps à la morgue de l’Hôpital national de Niamey, le cortège funèbre, long et compact, a pris la direction du cimetière musulman de Yantala où a eu lieu l’enterrement. Sur tout le parcours, automobilistes et piétons s’arrêtaient avec respect pour saluer le passage du cortège.

Au cimetière de Yantala, la foule ayant effectué le déplacement pour accompagner le jeune Malah Bagalé à sa dernière demeure, était tout aussi importante que celle observée lors de la levée du corps. Parents, amis et de simples citoyens ont tenu à effectuer le déplacement. C’est donc dans le recueillement qu’ont eu lieux, ces obsèques.