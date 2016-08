Obsèques de trois gendarmes morts dans un accident de circulation : Hommage aux illustres disparus

Une cérémonie de levée de corps de trois gendarmes ayant perdu la vie dans un accident de la circulation aux environs de la capitale s’est déroulée, lundi dernier, à la morgue de l’hôpital de Niamey. C’était en présence du Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses, du ministre de la Défense Nationale, du Chef d’Etat-major des armées, des familles et frères d’armes des victimes.

Une oraison funèbre a été prononcée à cette occasion par un des frères d’armes des illustres disparus.

Parlant du regretté gendarme Boubacar Kimba Lawal, son frère d’arme a, dans l’oraison funèbre qu’il a lue, indiqué que « cet incident en service commandé t’a coûté la vie et t’a arraché à l’affection des tiens et celle de la famille militaire.

Nous tes frères d’armes, ta chère famille éplorée, tes amis et connaissances ne t’oublierons jamais ». Puis d’ajouter qu’ « à l’heure de l’ultime adieu, nous te disons que nous aurons toujours en mémoire l’image du militaire vaillant et dévoué que tu étais. »

Après s’être inclinés devant les trois dépouilles, le Ministre d’Etat en charge de l’Intérieur, le ministre de la Défense Nationale et le Chef d’Etat-major des armées ont présenté leurs condoléances aux veuves et aux enfants des trois disparus. Les dépouilles ont ensuite été transportées au cimetière musulman de Yantala où l’enterrement a eu lieu.