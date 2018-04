Office National d’Edition et de Presse (ONEP): le nouveau Directeur général dévoile sa feuille de route

Après avoir terminé les cérémonies de passation de service, le nouveau Directeur Général de l’Office National d’Edition et de Presse (ONEP), M. Alio Daouda a rencontré le staff de l’office, le comité d’établissement et l’ensemble du personnel de l’Office pour décliner les grandes lignes de sa feuille de route. Pour le Directeur Général, cette rencontre avait un double objectif, prendre les pouls de la maison, analyser les préoccupations du personnel et élaborer par voie de conséquence un plan de travail adéquat.

« Je suis venu en mission, j’ai besoin de résultats et je compte sur vous pour atteindre ces résultats », a-t-il martelé au cours de ces différentes rencontres, avant d’appeler les uns et les autres à s’investir davantage pour améliorer leurs prestations de l’Office.

En effet, insuffler une dynamique nouvelle à l’entreprise ; remettre l’ensemble des agents au travail ; améliorer la qualité de nos journaux ; mettre en exergue la politique gouvernementale pour mieux l’expliquer, mieux la rendre visible et lisible ; valoriser le Niger renaissant ; promouvoir l’excellence ; faire connaitre davantage la renaissance culturelle, mieux expliquer les attentes du Président de la République en ce qui concerne le changement de mentalités ; ouvrir davantage les colonnes de Sahel et Sahel Dimanche aux chercheurs, aux intellectuels et aux citoyens ; promouvoir l’éducation citoyenne en matière fiscale ; rendre les journaux de l’office accessible par tous et partout au Niger, telles sont, entre autres, les grandes lignes de cette feuille de route de M. Alio Daouda.

Pour le Directeur Général de l’office, Le Sahel et Sahel Dimanche doivent aller au-delà de l’information institutionnelle, pour devenir progressivement des journaux de reportages vivants, d’analyse et d’enquêtes et couvrir l’ensemble du territoire national. Face à la concurrence de plus en plus rude et à la rareté des sources de financement, l’ONEP doit sans cesse moderniser son plateau technique et insuffler un dynamisme nouveau à ses publications .La Direction générale entend désormais mettre l’accent sur la qualité des journaux, la diversité des articles et le professionnalisme des agents. C’est dans ce sens que le renforcement de la discipline au travail, la culture de la conscience professionnelle et l’obligation de résultat doivent être des vertus cardinales à tous les niveaux.

Au niveau des différentes directions de l’office, la Direction générale compte insuffler un esprit de management moderne axé sur la recherche constante de résultats, une meilleure gestion des ressources, le développement de liens de partenariat profitables à l’entreprise, une politique agressive et dynamique de marketing, etc.

Conscient que toute réforme doit se faire avec un personnel motivé et conscient de ses devoirs, le Directeur général a tenu, au cours d’une assemblée générale, à écouter les attentes du personnel. Celles-ci se résument fondamentalement à une gestion efficiente du plan de carrière des agents, la formation, l’acquisition de matériels modernes de travail et l’amélioration des conditions de travail au sein de l’Office.

Des doléances auxquelles, le Directeur général a promis d’apporter des solutions dans la mesure des possibilités de l’office. En retour, le DG Alio Daouda a souligné attendre de chaque agent de faire son travail, de respecter les horaires du travail et la hiérarchie, de préserver en tout temps et tout l’image de l’Office. Mieux a-t-il ajouté, chaque agent doit faire son travail mais doit aussi et surtout innover et faire des propositions pour l’amélioration de la performance générale de l’Office.

En un mot, avoir un sens élevé de responsabilité, un sens aigu de service public, être un modèle, être créatif et inventif, avoir le sens de l’anticipation telle doit être la nouvelle philosophie des agents de l’ONEP.

Alio Daouda est titulaire du Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en Gestion Macroéconomique (BAC + 5), faisant suite au Diplôme du 3ème cycle de l’ENAM, option Finances et Trésor. Il jouit de compétences avérées dans plusieurs domaines dont ceux de : Finances Publiques; Administration Publique; Gouvernance et Lutte contre la fraude et la corruption; Contrôle et Gestion; Analyse des politiques Economiques, et Finances Locales et Décentralisation. Au titre de ses expériences professionnelles, on notera qu’il a exercé, entre autres, les fonctions de membre de la Haute Autorité à la Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) ; de Directeur des Ressources Financières et Matérielles du Ministère de l’Education nationale cumulativement DRFM du MEN, de Directeur des Affaires Administratives et Financières du Comité National des Jeux de la francophonie (CNJF), Niger 2005, etc.