Opération Ba Sani Ba Sabo fortement accueillie et encouragée par les citoyens

Sitôt lancée, l’Opération BA SANI BA SABO s’est revêtue d’une légitimité extraordinaire, les citoyens exacerbés par l’impunité, la corruption et les infractions assimilées notamment le détournement des biens publics, l’enrichissement illicite et l’abus des biens sociaux l’attendaient, en réalité, impatiemment.

Sur les radios nationales et internationales, les télévisions et les journaux, on ne parle que de cette opération. Et plusieurs leaders d’opinion ont appelé à une union sacrée derrière le Président Bazoum pour combattre ce mal endémique.

Aujourd’hui, l’opération est en marche. Elle est accompagnée d’une volonté politique inébranlable du Président de la République, Chef de l’Etat, Mohamed Bazoum. Fortement soutenue et encouragée par les citoyens, cette opération nécessite pour sa réussite, des réformes en profondeur immédiates.

L’Inspection générale d’État, clé de voûte de cette opération sans état d’âme et sans merci, doit incarner la rigueur, l’impartialité et doit être dotée d’un personnel hautement qualifié, compétent et intègre. Il faudra donc se débarrasser des certaines brebis galeuses qui polluent les lieux.

Primo, il faudra réformer l’IGE afin de rendre effectif le principe du contradictoire et que les inspecteurs d’Etat puissent témoigner de leur travail devant le juge lorsque leurs rapports sont transmis à la justice. Il faut que les inspecteurs défendent leur travail devant la justice contrairement à la posture actuelle où ils produisent des rapports assortis d’une arrogance inacceptable, souvent en violation du principe du contradictoire.

La fermeté doit prévaloir s’agissant de secrets professionnels afin qu’il n’y ait plus de fuite dans les journaux, les médias ou ailleurs des conclusions des rapports souvent provisoires.

Cette réforme doit être assortie d’un assainissement au niveau du personnel qu’il s’agisse des inspecteurs et du personnel d’appui afin que l’intégrité et le professionnalisme puissent être les seuls critères dans la nomination des inspecteurs d’état et du personnel d’appui.

Secundo, il faut renforcer les capacités de la Cour des comptes, de la Halcia, de l’Inspection des finances et de la Justice notamment le pôle économique. Il s’agira notamment de renforcer notre arsenal juridique et d’appliquer sans complaisance les peines prévues par les textes en vigueur.

Sous le règne du Président Kountché, la peine de mort s’appliquait aux gros délinquants en col blanc car ils étaient considérés comme criminels. Pour certains, il faut réactualiser ces dispositions afin de décourager les candidats au détournement des deniers publics, devenu sport favori de certains agents publics. Nous pensons qu’on ira pas aussi loin que ça, néanmoins, il est grand temps de renforcer notre arsenal juridique afin de prévoir des condamnations extrêmement lourdes assorties de recouvrement des biens spoliés ou du montant équivalant aux deniers détournés. Tolérance- zéro pour cette nouvelle race d’indélicats dont la proportion va crescendo.

En République populaire de Chine et dans de nombreux pays qui luttent farouchement contre ce fléau, on n’hésite à passer au poteau les agents publics malveillants.

Il faudra également durcir les conditions d’obtention de la mise en liberté provisoire de ces délinquants et confisquer au besoin jusqu’à leur maison familiale s’il le faut pour permettre à l’Etat de rentrer dans ses droits.

Il ne doit y avoir aucune circonstance atténuante pour ces prédateurs des temps modernes.

Notre pays a trop souffert par la faute de certains individus sans foi ni loi, il est temps de rendre justice à notre vaillant peuple.

Par Ibrahim Aghali (Contributeur Web)