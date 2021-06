Opération BA SANI BA SABO : Masu gudu su gudu

C’est la débandade et la panique rouge qui caractérisent désormais, le camp des grands prédateurs des deniers publics spécialisés dans la fraude fiscale et le contournement de la loi suite à l’opération recouvrement fiscal lancée par la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA).

En effet, dans le cadre de la lutte sans merci contre la fraude fiscale, la Halcia veut entendre plusieurs personnalités et pas de moindre, plusieurs convocations ont été émises dans le milieu des prédateurs des deniers publics et l’agitation est à son comble. Les uns, pris par la panique et perdant toute lucidité échafaudent des théories absurdes pour dénier à la Halcia ses propres prérogatives que la loi lui confère et les autres se mobilisent et cherchent éperdument à se faire protéger par le parapluie de l’impunité.

Malheureusement, pour ces prédateurs, la Halcia, accompagnée et absolument soutenue par une volonté politique inébranlable du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, est plus que jamais déterminée à accomplir sa mission conformément à la loi. Personne ne sera au dessus de la loi et l’Etat rentrera dans ses droits.

Aussi, selon des sources bien informées, le comité, qui a été mis en place par le président de la halcia suite à la rencontre avec le Président de la République, a remis son rapport à qui de droit.

D’ailleurs, la halcia a reçu des moyens conséquents pour mener à bien sa mission sans injonction ni état d’âme, point d’impunité, les interventions ne servent à rien, les malfrats débusqués vont répondre de leur forfaiture.

MASU GUDU KU GUDU

Par Ibrahim Aghali (Contribution Web)