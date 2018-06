Opération coup de poing à l’échangeur Diori Hamani de Niamey : les autorités de la ville de Niamey passent à l’action pour respect strict du code de route

La récurrence des pratiques impardonnables liées au non respect du code de la route par les usagers de l’échangeur Diori Hamani de Niamey a amené les autorités de la mairie centrale de Niamey à initier samedi dernier, une opération coup de poing. Les pratiques observées autour de cet échangeur sont entre autres la traversée des passages non autorisés aux piétons ; engins à deux roues et surtout l’occupation anarchique des espaces publics par les commerçants et vendeurs ambulants. C’est le président de la Délégation Spéciale de la ville Niamey M. Mouctar Mamoudou qui a procédé au coup d’envoi de cette opération menée par une équipe composée des éléments de la Police municipale ; de la Police Nationale et la Garde Nationale dans l’ordre, la discipline et le professionnalisme que requiert ce type d’opération. L’objectif de cette opération est de restaurer le rôle et la fonction de cette gigantesque infrastructure routière réalisée à grand frais.

Pour réussir une telle opération, la communauté urbaine de Niamey a mobilisé aussi bien les moyens humains (les forces de l’ordre) que matériels (les Bennes et les sabots). ‘’ Pas de sentiment, ni brutalité et sans intervention isolée parce que c’est une zone où les coupes-coupes et autres armes blanches sont accessibles’’, a instruit le commandant de la Police municipale aux éléments déployés pour l’opération. Aux environs de 10 heures du matin, débutent les choses sérieuses, c’est-à-dire l’opération proprement dite qui a consisté à mettre des sabots aux véhicules stationnés sur les voies publiques tout au long de l’échangeur ; à récupérer les motos de tous ceux qui tentent de passer par le tunnel et aux endroits non autorisés en l’occurrence les demis tours des motocyclistes et vehicules sous l’échangeur ; d’empêcher à tous les piétons la traversée des endroits qui leur sont formellement interdits par le code de la route, etc.

Réagissant sur place par rapport à cette opération, le président de la Délégation Spéciale de la Ville de Niamey M. Mouctar Mamoudou a précisé que les autorités centrales sont en train de réaliser des travaux considérables pour la ville de Niamey. Et l’échangeur Diori Hamani fait partie des ouvrages qui ont véritablement transformé l’image de la capitale et le tissu urbain de la ville. Cet échangeur répond de ce fait au besoin de la population dans le cadre de la mobilité urbaine. « Au niveau de la ville de Niamey, nous allons faire en sorte que l’échangeur Diori Hamani joue son rôle tel qu’il a été conçu au service de la population de Niamey. Cependant, nous avons malheureusement constaté des pratiques impardonnables liées au non respect du code de la route par les usagers ; des traversées non autorisées pour les piétons et motocycles et les étals de commerces installés de façon anarchique. Ce constat peu reluisant doit prendre fin absolument aujourd’hui parce que nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure’’, a martelé le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey.

Mouctar Mamoudou devait ensuite ajouter que cette opération va s’inscrire dans la durée avec le déploiement de la brigade mobile de la police municipale. « Tous les ouvrages de la ville de Niamey doivent répondre à la vocation d’une ville. Niamey est une grande ville. Et il faudra absolument que les populations se comportent comme des citadins. Que le fonctionnement de la ville de Niamey soit correct vis-à-vis de la population, mais aussi à travers les infrastructures réalisées. C’est donc le lieu pour moi d’attirer l’attention de la population de Niamey à plus de civisme et de prise de conscience en respectant les règles qui régissent le fonctionnement normal de la ville » a souhaité le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey.

Par ailleurs, les transformations opérées dans le tissu urbain de la capitale au cours de ces sept dernières années pour le bonheur des populations, méritent d’être entretenues à travers un changement de comportement tant au plan individuel que collectif. Pour y arriver M. Mouctar Mamoudou pense qu’il faut non seulement intensifier les campagnes d’information et sensibilisation à l’endroit des populations, mais aussi sanctionner les contrevenants à travers des pénalités.