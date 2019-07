Opérationnalisation de la force conjointe du G5 sahel : l’union européenne remet 5 véhicules au PC du fuseau centrel opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel: l’union européenne remet 5 véhicules au pc du fuseau centre…

Le Chargé d’Affaires ad interim de la délégation de l’Union européenne, M. Bernard FRIEDLING a remis, hier, aux Forces Armées Nigériennes cinq véhicules, qui seront mis à disposition du poste de commandement (PC) du fuseau Centre de la Force Conjointe du G5 Sahel.

D’une valeur globale de 220 000 € soit plus de 145 millions de francs CFA, ce lot d’équipement comprend un véhicule d’autorité, deux berlines et deux pick-ups, ayant tous bénéficié d’accessoires spécifiques tels que moyens de communications, et de protection anti-mines.

« La remise de ces véhicules est la concrétisation du soutien européen. J’y vois aussi sur Niamey et le PC du fuseau, l’interaction excellente entre les Forces armées nigériennes et le PC du fuseau. Les forces armées soutiennent le PC, et elles ont un rôle moteur dans l’opérationnalisation du fuseau centre et de son PC. Je pense qu’on ne peut que s’en réjouir. Vu de Bruxelles, c’est un exemple d’interaction très positif » a déclaré M. Bernard FRIEDLING.

En réceptionnant les véhicules, le commandant actuel, le colonel-major Gaoussou Coulibaly du Burkina Faso a rassuré les donateurs sur l’usage qui sera fait des équipements.

Le 11 juillet dernier, la Haute Représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Vice-Présidente de la Commission européenne, Mme Federica Mogherini avait présidé une cérémonie de remise d’un lot de matériels de détection d’Engins Explosif Improvisés (IED) de dernière génération, d’une valeur d’environ 340 millions F CFA.

Source: Le Sahel