Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) : Notre compatriote Halidou Moussa réélu membre de la Commission de navigation aérienne

Décidément, les bonnes nouvelles n’en finissent pour notre pays dans le domaine de l’aviation civile. Ainsi, après l’élection de Mohamed Moussa à la tête de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), un autre compatriote Halidou Moussa vient d’être réélu, et de la plus belle manière, à la Commission de navigation aérienne de l’OACI.

La nouvelle nous est parvenue hier par une lettre de remerciements que l’intéressé, lui-même, a adressée au ministre d’Etat, ministre des Transports, M. Omar Hamidou Tchiana. Il en ressort que ce cadre nigérien a recueilli l’unanimité des 36 membres du Conseil de l’OACI, lors de l’élection organisée le lundi 21 novembre dernier à Montréal (Canada) siège de l’Organisation.

La Commission de navigation aérienne de l’OACI se compose de 19 membres élus par des personnes proposées les Etats membres de cette organisation. Cependant, les membres de cette commission doivent posséder des titres et qualités, ainsi que l’expérience exigée en matière de science et de pratique de l’aéronautique.

La Commission de navigation est l’organe technique de l’OACI, qui d’après les dispositions de l’article 57 de la convention relative à l’aviation civile internationale, est chargé d’examiner et de recommander au Conseil de l’Organisation, pour adoption des modifications aux annexes de la convention. La Commission donne des avis au Conseil sur la collecte et la communication aux Etats contractants, de tous les renseignements qu’elle juge nécessaires et utiles au progrès de la navigation aérienne.

Cette dernière élection prouve à suffisance, la qualité des cadres nigériens dans le domaine de l’aviation civile d’une part et d’autre, le soutien politique dont ils bénéficient de la part des autorités nationales. C’est pourquoi dans une lettre datée du 21 novembre et adressée au ministre d’Etat en charge des Transports M. Halidou Moussa écrit «Je voudrais saisir cette occasion pour remercier vivement les hautes autorités du Niger pour le soutien apporté à ma candidature et leur témoigner ma sincère gratitude ».

Il a, par la même occasion rendu hommage au ministre d’Etat Omar Hamidou Tchiana, « pour tous les efforts déployés pour la promotion de ma candidature, lors de votre participation active à la 39ème édition de l’Assemblée générale de l’OACI tenue à Montréal du 27 septembre au 7 octobre 2016 ».

M. Halidou Moussa a enfin témoigné sa gratitude à la Conférence africaine de l’aviation civile (CAFAC), aux Etats membres notamment ceux de l’ASECNA, dont le Conseil d’administration a décidé le 28 juillet dernier à Yaoundé (Cameroun) du soutien à la candidature présentée par le Niger.

Il faut enfin noter que M. Halidou Moussa est le représentant du Niger auprès de l’OACI et chef de la délégation de l’ASECNA.