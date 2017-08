Où est passé Assane Seydou ?

Depuis son limogeage il y a environ trois semaines, l’ancien maire central de Niamey Assane Seydou a subitement disparu de la vue du grand public. Contrairement à son ami, l’ancien gouverneur de Niamey Hamidou Garba, qui est apparu sur des écrans de télévision en train de verser des larmes, lui ne donne plus signe de vie. Mais n’importe où qu’il se trouve, Assane Seydou doit vivre dans la peur d’être arrêté d’un moment à l’autre, suite aux accusations de détournement dont il fait l’objet selon la Radio France Internationale.

A chaque fois que son téléphone sonne l’homme doit certainement trembler avant de dé- crocher. Mais en plus de la peur d’être arrêté, l’ancien maire central de Niamey doit aussi être en train de s’interroger sur tous les actes qu’il a posés, avec un zèle démesuré, pour faire plaisir aux tenants du pouvoir du Guri System, lorsqu’il trônait à la tête du Conseil de ville de Niamey.

Entre autres actes, on peut citer cette méchante opération de déguerpissement des boutiques et kiosques qui a plongé de nombreuses familles dans la misère et poussé beaucoup des hommes à abandonner leurs femmes et enfants pour aller chercher ailleurs. Comment aussi oublier ces multiples arrêtés du maire Assane Seydou interdisant des manifestations pacifiques des partis politiques de l’opposition et de la société civile, le plus souvent pour des motifs fallacieux ?

Sans doute que si demain on l’embarque vers une prison, l’ancien maire voudra entendre des déclarations des mêmes partis politiques de l’opposition et de la société civile dénonçant son arrestation.