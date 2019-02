Ouverture, ce matin, du sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement du Sahel sur le climat : Les Présidents congolais et guinéen accueillis hier à Niamey…

Les Présidents du Congo-Brazzaville SEM Denis Sassou N’Guesso et celui de la République guinéenne, Pr Alpha Condé, séjournent, depuis hier 24 février, à Niamey. A leurs arrivées à l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey, les deux Chefs de l’Etat ont été accueilli à la passerelle des avions présidentiels par leur homologue SEM Issoufou Mahamadou, président de la République, Chef de l’Etat.

Ils ont été ensuite salués par le Premier ministre, Chef du gouvernement, SE Brigi Rafini et plusieurs membres du gouvernement. Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays et celui du Niger, les deux hôtes ont eu droit chacun aux honneurs militaires et civils.

En présence du Président Issoufou Mahamadou, les deux Chefs d’Etat hôtes ont ensuite apprécié la diversité culturelle du Niger à travers les prestations des différentes troupes artistiques et culturelles, mobilisées à cet effet sur le tarmac de l’Aéroport international Diori Hamani.

A travers leurs prestations, les troupes artistiques ont véhiculé des messages d’une très grande pertinence pour magnifier les liens d’amitié et de fraternité existant nos différents pays.

Ces messages et ces prestations ont d’ailleurs été clairement expliqués, et ce à tous les niveaux aux hôtes du Président Issoufou, par le Commissaire à l’Organisation des Grands Evénements (COGE). Les présidents Denis Sassou N’Guesso et Pr Alpha Condé, ont ensuite salué les délégations des ressortissants, de leurs pays respectifs.

Il faut noter que cette visite s’inscrit dans le cadre du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la région Sahel sur le climat, qu’accueille notre pays du 25 au 26 févier 2019.

La rencontre de Niamey offrira l’occasion de réaffirmation de la volonté politique et de plaidoyer sur le climat dont les effets les plus pervers pour la zone sahélienne sont les sécheresses récurrentes, les inondations, l’insécurité alimentaire, les migrations et même le terrorisme.

Cet évènement sera aussi marqué par l’organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du Plan d’investissement climat pour le Sahel. Par ailleurs, il est annoncé, dans les prochaines heures, l’arrivée à Niamey des Président Burkinabé et tchadien, du Vice-président Soudanais et des Premiers ministres Ivoirien et malien. Au total, 14 pays ont confirmé leur participation à la rencontre de Niamey.

Par Mahamadou Diallo (ONEP)