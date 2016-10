Ouverture de la 2ème session ordinaire de l’Assemblée Nationale au titre de l’année 2016, dite session budgétaire : Sous le signe du renforcement de la coopération interparlementaire entre les Etats de la sous-région

L’Assemblée Nationale a ouvert, hier, les travaux de sa deuxième session ordinaire au titre de l’année 2016 dite session budgétaire. L’occasion a donné lieu à une cérémonie à laquelle prenaient part des hautes personnalités nationales comme le Premier ministre SE. Brigi Rafini, ainsi que des présidents et vice-présidents des Parlements de plusieurs Etats invités. On notait également la présence des présidents des institutions de la République, des membres du Gouvernement et de ceux du Corps Diplomatique accrédités au Niger.

La cérémonie a été notamment marquée par l’allocution du Président de l’Assemblée nationale, SEM. Ousseini Tinni. Comme il est de coutume, la parole a ensuite été donnée aux différents présidents et vice-présidents des Parlements qui ont fait l’honneur de répondre présents à la cérémonie d’ouverture de la session parlementaire de notre pays.

Il s’agit de leurs Excellences: M. Adrien Houngbéji, Président de l’Assemblée Nationale du Bénin; M. Salifou Diallo, Président de l’Assemblée Nationale du Burkina Faso; M. Siaka Sidibé, Président de l’Assemblée Nationale du Mali; M. Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal; M. Haroun Kabadi, Président de l’Assemblée Nationale du Tchad; M. Luceyni Fofana, Vice-président de l’Assemblée Nationale de Guinée; M. Baristé Dametoti, Vice-président de l’Assemblée Nationale du Togo, et M. Silué Kagnon Augustin, Vice-président de l’Assemblée Nationale de Côte-d’Ivoire.

Dans leurs interventions respectives, ces différents présidents et vice-présidents ont exprimé leur joie de se retrouver en terre sahélienne du Niger, ainsi que leurs sincères gratitudes à leur hôte, le Président du Parlement du Niger, SEM. Ousseini Tinni, pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé.

La question de la coopération interparlementaire entre les Etats de la sous-région, ainsi que des grandes questions d’intérêt général communes à leurs peuples et populations respectives, ont été abordées par les différents orateurs, qui ont plus particulièrement rendu hommage aux autorités nigériennes pour leur engagement indéfectible dans le combat contre le terrorisme dans la sous-région. Ils ont aussi plaidé pour la question de l’intégration régionale et africaine dont les Assemblées et Parlements sont parties prenantes à travers la diplomatie parlementaire, l’initiative et le vote des lois qui prennent en compte les préoccupations d’intégration des peuples.

Les orateurs ont aussi abordé des thèmes relatifs à la mission et au rôle des Assemblées Nationales et Parlements de nos Etats, comme la question du genre, notamment une large représentation des femmes dans les Parlements ; le combat qui doit être celui des Assemblées et Parlements pour la garantie de l’exercice des libertés reconnues aux citoyens ; le débat contradictoire et la défense des droits humains. Ils ont aussi débattu de préoccupations actuelles comme la question de l’environnement, du changement climatique et de la lutte contre la désertification.

Ils ont en outre tenu à rendre hommage aux actions du Président Issoufou Mahamadou par rapport aux résultats obtenus à travers les différents programmes et politiques mis en œuvre au Niger, et aussi en ce qui concerne ses convictions et son engagement dans les questions de sécurité, de développement et d’intégration régionale et africaine.