Ouverture, le 2 février dernier, de la Coupe d’Afrique des Nation (CAN-U20)- Niger 2019 : Le Président de la République procède au lancement de la compétition

Le Niger accueille depuis le samedi 2 février dernier, les compétitions de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Total U-20.

Le Président de la République SE Issoufou Mahamadou s’est personnellement rendu, au Stade général Seyni Kountché de Niamey pour donner le coup d’envoi des compétitions. C’était dans un stade archicomble et en présence des représentants du corps diplomatique, du président de la Confédération africaine de football (CAF) et de plusieurs personnalités du football africain et mondial.

Après avoir salué les deux équipes du match d’ouverture, notamment le Mena Junior du Niger et l’équipe Junior de l’Afrique du Sud, ainsi que les officiels du match, le Président Issoufou a suivi les hymnes nationaux des deux pays avant de déclarer ouverte la Coupe d’Afrique des Nations de Football Total U20 Niger 2019. Notons que les rencontres de cette CAN Total U20 Niger 2019 ont démarré le samedi 2 février au Stade Seyni Kountché avec les équipes du groupe A.

Ainsi en match d’ouverture, le Niger a fait match nul avec l’Afrique du Sud tandis que dans le second match, le Nigeria s’est imposé sur le score de deux buts à zéro contre le Burundi. Les équipes du groupe B qui évoluent, quant à elles, sur les installations du stade régional de Maradi, sont entrées en compétition hier dimanche.

