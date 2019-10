Participation du Niger au forum sur le financement du développement en Afrique de l’ouest Edition 2019…

Le Ministre, Haut Commissaire à l’Initiative 3N, M. Ali Betty accompagné du Directeur Général du Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle FISAN ont représenté notre au Forum sur le Financement du Développement tenu du 01 au 02 octobre 2019 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Ce forum organisé par le Groupe de la Banque Mondiale dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Président ivoirien Alassane Ouattara a réuni tous les acteurs de la vie économique afin de partager leurs expériences individuelles et de trouver, dans une démarche concertée, des idées nouvelles pour relever les défis du financement du Développement.

Il s’est agi pour les parties prenantes d’étudier les voies et moyens pouvant permettre de changer le paysage risque-rendement dans les pays en développement.

En clarifiant les rôles que chacun doit jouer pour explorer des idées, des initiatives, des partenariats qui ont besoin d’une impulsion supplémentaire pour réussir ; en se concentrant sur l’action et l’identification des contraintes et des opportunités spécifiques en Afrique, le DFF a tenté d’offrir une solution de préinvestissement permettant aux secteurs public et privé d’explorer les alliances et les opportunités de création de marchés en Afrique.

Pour le chef de l’État ivoirien, ce forum a permis de réunir tous les acteurs de la vie économique qui ont partagé leurs expériences pour trouver dans une démarche concertée des idées nouvelles pour relever les défis du financement durable du développement.

Relevant l’importance de ces assises, M. Ouattara a indiqué que selon la Banque mondiale, l’Afrique a des besoins d’infrastructures d’environ 93 milliards de dollars. « Les pays africains doivent faire face à quatre priorités que sont l’accélération de la mobilisation des ressources intérieures, l’amélioration du climat des affaires, le développement d’un secteur financier solide et la mobilisation des capitaux institutionnels», a estimé, par ailleurs, M. Ouattara, se félicitant du dynamisme de l’économie ivoirienne ces huit dernières années.

« Le continent africain abrite 60% des terres arabes du monde. Quatre des dix économies les plus dynamiques du monde y compris la Côte d’Ivoire se trouvent sur le continent africain», a fait remarquer le numéro un ivoirien, soulignant dans la foulée, les challenges à relever par le continent malgré ce dynamisme.

Au nombre de ces défis, il a cité entre autres, la menace terroriste et la nécessité de la transformation structurelle des économies africaines. « Je reste convaincu qu’au terme de ce forum, des solutions techniques et financières innovantes seront trouvées afin d’accélérer la mise en œuvre des différents projets de développement et répondre plus efficacement aux besoins de nos populations», a indiqué M. Ouattara.

Auparavant le vice-président de la Banque mondiale pour le financier du développement, Akihiko Nishio a expliqué que cette rencontre réunit pour quarante-huit heures, des participants des institutions publiques et privées, des institutions bilatérales pour comprendre le rôle que chacune de ces parties doit jouer pour avoir un impact durable sur le développement afin d’aider les économies d’Afrique de l’ouest et du sahel.

Poursuivant, il a fait savoir que cette rencontre mettra ainsi l’accent sur trois secteurs qui ont un impact sur le développement en Afrique. Notamment, l’Agro-alimentaire, le transport et les infrastructures numériques.

M. Nishio a conclu en assurant que son institution reste déterminée à faire en sorte que l’Afrique ait la capacité de mobiliser des investissements privés et créer des emplois de qualité.

Notons que le Forum sur le financement du développement (DFF) d’ Abidjan a réuni tous les ans des chefs d’entreprise, des décideurs, des leaders d’opinion et des financiers des secteurs privé et public des régions et au-delà qui ont foré collectivement sur ce qui peut être fait pour relever certains des plus grands défis de l’augmentation des investissements privés ces zones.

Par Tamtaminfo News