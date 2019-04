Pas de temps pour un névrosé comme Ali Tera… déclare Issoufou Boubacar Kado…

Alors que certains esprits s’echauffaient sur le cas de Ali Tera expulsé des USA pour manque de papier et cueilli à son arrivée par la police nigériennes, le grand contributeur de Tamtaminfo, issoufou kado considère que cette affaire est un non événement…

La question qui m’a été posée: Pourquoi tu ne dis rien sur le cas de Ali Tera ?

La réponse: Aucun intérêt de parler d’un déséquilibré mental , un clandestin , un sans papier, refoulé , qui n’a aucune assise sociale.



La République a besoin d’une grande cohésion sociale: le pays a besoin de la cohésion sociale et de l’unité nationale pour continuer son bon chemin vers le développement économique et social.

Les critiques objectives de la gestion , politique, administrative et financière du pouvoir, doivent se faire conformément aux textes en vigueur, dans un esprit de fair-play, de l’élégance politique, comme le font certains partis politiques de l’opposition et acteurs et la société civile.

Le pouvoir politique se devrait de tenir compte dans le cadre d’un bon exercice de la démocratie.

Les insultes, les diffamations , les paroles abjectes, infâmes , sont étrangères à nos coutumes et mœurs , celles-ci sont des oeuvres des délinquants sociaux et des débiles mentaux.

Nous avons bien suivis la belle analyse du philosophe sur les délinquants sociaux ,les insulteurs publics qui s’invitent dans le noble débat politique.

Nous sommes arrivés à la conclusion que les délinquants sociaux et leurs soutiens tapis à l’ombre des partis politiques, et les déséquilibrés mentaux , n’ont pas leur place dans l’arène politique nigérienne, ils devraient être confiés aux bons soins de la police judiciaire et aux bons soins des psychiatres .

La politique est un art de bien gérer la cité , en pratiquant la justice sociale, dans la Concorde sociale , dans l’unité des coeurs et des esprits, elle ne peut être l’affaire des délinquants sociaux et débiles mentaux.

Un dialogue franc et constructif en vue de parvenir à des compromis nécessaires et acceptables par tous, est possible avec les partenaires sociaux.

Les pouvoirs publics se devraient de s’engager pour y parvenir, dans l’intérêt général.

Mais les insulteurs publics, les colporteurs : des fausses accusations, des mauvaises nouvelles , fausses sur la vie de la nation, se devraient d’être traités conformément aux textes de la république en vigueur.

En conclusion, je dirais simplement que dans une république il ya des services spécialisés qui s’occupent bien des voyous, des fous , des délinquants sociaux , pour quel intérêt disserter sur un stupide, sur un délinquant !

C’est le domaine des psychiatres et des philosophes. Aucun intérêt !

À bon entendeur salut !

Par Issoufou Boubacar Kado MAGAGI.