Passation de charge au ministère des Affaires Etrangères entre les Ministres sortant et entrant

Le Ministre sortant des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur Ibrahim Yacoubou et entrant Kalla Ankouraou ont procédé hier lundi dans la salle de conférence dudit ministère, à la cérémonie de passation de charge.

En prenant la parole le premier, le Ministre sortant Ibrahim Yacoubou a d’abord exprimé toute sa reconnaissance et ses remerciements « au Président de la République Chef de l’Etat et au Premier Ministre Chef de gouvernement, de m’avoir accordé leur confiance en me nommant à ce poste il y a de cela deux ans ».

Il a ensuite remercier tous ses collaborateurs et l’ensemble du personnel du Ministère des Affaires Etrangères, « pour la franche collaboration et l’appui multiforme et sans relâche au cours de ces deux années à la tête de ce Ministère ».

Ibrahim Yacoubou a particulièrement fait une mention spéciale à deux femmes du Ministère, la Ministre Déléguée auprès des Affaires Etrangères et la Secrétaire générale adjointe du Ministère « qui m’ont démontré à plusieurs reprises leur combativité et leur dévouement à l’accomplissement de leurs tâches respectives ».

Pour sa part, le Ministre entrant Kalla Ankouraou a rappelé que le Président de la République et le Premier Ministre lui ont accordé la lourde mission de conduire les destinées du Ministère des Affaires Etrangères en le nommant au dernier Conseil des ministres.

C’est cela une lourde et exaltante tâche selon le Ministre Kalla, mais « je saurai compter sur votre pleine participation et votre totale implication pour l’atteinte des objectifs assignés à mon département ministériel ».

« Je suis de nature rigoureux, et sachez que je ne tolérerais pas l’absence et les retards, mais une assiduité pleine et totale pour la relance de notre diplomatie » a ajouté le Ministre en charge des Affaires Etrangères.

A l’endroit du corps diplomatique et consulaire accrédités au Niger, Kalla Ankouraou a salué la bonne coopération qui a existé avec le Ministre sortant, avant de les inviter à poursuivre dans cette même lancée afin de renforcer davantage les coopérations bilatérales et multilatérales avec le Niger.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des ambassadeurs et Représentants des organismes internationaux accrédités au Niger, qui ont promis, par la voix de leur doyen, l’Ambassadeur de Tchad, de poursuivre la franche collaboration et la bonne coopération pour le renforcement des relations diplomatiques entre les différentes parties.

Il a assuré le Ministre Kalla Ankouraou de leur totale disponibilité à chaque fois qu’il s’agit de questions de coopération.

SML/AMC/Avril 2018