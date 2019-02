La Conforama Ligue 1, championnat de première division française tend progressivement vers sa fin. À chaque journée, les clubs les moins huppés clubs enchaînent de mauvais résultats tandis que d’autres à l’instar de Lille alignent les victoires. Les Dogues sont en forme olympique. Le technicien français Christophe Galtier dispose d’un très bon effectif capable tenir tête à tous les cadors de la Ligue 1. Une Ligue 1 français très intéressante cette saison à l’instar d’un online casino. Les deux premiers du championnat sont qualifiés d’office pour la Champions League tandis que le 3è jouera les barrages de qualifications. Actuel 2è du championnat d’élite de France, Pépé et Lille bien partis pour une qualification en C1 ?

Il est sans nul doute que Lille est le deuxième meilleur visage de Conforama Ligue 1. Si le PSG est actuel leader avec 68 points, Lille est également au podium avec 51 points suivi de l’Olympique Lyonnais qui a 46 points. Plus que 12 journées pour finir le championnat et Lille est en pole position pour jouer les premiers rôles et espérer jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine.

Nicolas Pépé, l’homme fort de Lille cette saison !

L’international ivoirien âgé de 23 ans a énormément contribué aux bons résultats du LOSC par ses performances. Auteur de 16 buts et de 8 passes décisives dans l’élite, il a fait mieux que n’importe quel joueur de l’effectif lillois. Troisième meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé (22 buts) et Edinson Cavani (17 buts), Pépé réalise sûrement la meilleure saison de sa carrière. L’ancien d’Angers arrivé à Lille seulement la saison dernière, a déjà surpassé ses statistiques pour sa première saison avec son club actuel.

Lille en championnat cette saison !

Lille débute bien la saison 2018-2019 par une belle victoire 3-1 au stade Pierre-Mauroy contre le Stade Rennais. En déplacement à la 2è journée au stade Louis II, Lillois et Monégasques se séparaient sur un score nul et vierge. Lille gagnait Guigamp sans bavure 3-0 à domicile avant de concéder la première défaite de la saison 0-1 sur les installations d’Angers. Christophe Galtier et ses poulains enchaînaient deux victoires successives contre Amiens et le FC Nantes, perdaient ensuite contre Bordeaux avant de tomber sur la poule aux œufs d’or.

La première série de quatre victoires d’affilée !

C’est indubitablement à cette étape que Lille a vite gravit les échelons pour titiller les premières places. 8è journée, Lille recevait Marseille à domicile et s’imposait par trois buts d’écart. 9è journée, Jonathan Bamba et Nicolas Pépé infligeaient une correction à Saint-Etienne. Malgré le but égalisateur de Rémy Cabella à la 26è minutes en réponse au but de Bamba (17′), Lille marquait deux autres buts gagnant ainsi 3-1. 10è et 11è journée, le club présidé par Gérard Lopez avait battu respectivement Dijon et le Stade Malherbe de Caen.

La deuxième série de quatre victoires successives !

À la 20è journée de Conforama Ligue 1, Le LOSC recevait en manche retour le SM de Caen. Comme à l’aller, Lille gagne mais cette fois ci par 1-3. Scénario pareil à la 21è journée face à Amiens à domicile. Rafael Leão et ses coéquipiers gagnaient 2-1. Sur ce même score, l’Olympique de Marseille avait perdu face à cette surprenante équipe Lilloise. À la 23è journée, l’armada offensive de Lille n’avait fait de cadeau à l’OGC Nice. Walter Benitez le gardien niçois est allé chercher le ballon à quatre reprises dans ses cages.

Outre les victoires autres victoires et les matchs nuls Lille a enchaîné 12 points successifs à deux reprises. Un résultat qui a propulsé le club et qui assure petit à petit l’accession à la phase finale de la coupe aux grandes oreilles.

Lille émerveille en championnat cette saison. Sans aucun doute, le toit de l’Europe est au nez des Dogues. Si la dernière belle prestation de Lille remonte à 2007 où le club avait atteint les huitièmes de finale de la compétition, il est évident que l’effectif actuel permet de rêver au-delà de cette étape. Déjà, le club doit s’assurer de finir deuxième à défaut de la première place du classement déjà scellé par le PSG. Par la suite, l’administration du club devrait conserver ses joueurs de taille à savoir Nicolas Pépé ou encore Rafael Leão qui sont nommément cités du côté du Bayern Munich ou encore le FC Barcelone.