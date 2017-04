Perspectives heureuses pour l’Or noir nigérien !

Cinq grandes découvertes, et d’autres de moindre importance, de l’ordre de 200 Millions de barils, ont été réalisées au cours de la deuxième partie de l’année 2016. Ces découvertes concernent la partie sud du bloc d’Agadem. Cette bonne nouvelle a été annoncée pendant le dernier Comité de Gestion de la CNPC. Nos sources indiquent que les Chinois de CNPC, convaincues des promesses fortes, vont intensifier les forages.

C’est donc de très bonnes nouvelles pour le Ministère du Pétrole devant ces perspectives reluisantes. On nous signale d’ailleurs que bientôt, débutera l’exportation du pétrole nigérien vers la raffinerie de Kaduna (nord du Nigeria), par camions. On évoque l’exportation de 5.000 barils par jour tout d’abord avant de passer à une cadence de 10.000 barils par jour, progressivement.

Le Ministre du Pétrole, Foumakoye Gado séjourne très fréquemment ces dernières semaines au Nigeria où il multiplie les discussions avec son homologue nigérian et les responsables de la compagnie nationale du pétrole la NNPC, sur ce dossier ainsi que celui de la construction d’un nouveau pipeline entre les deux pays. Cela selon la volonté et les instructions des deux Chefs d’Etats Issoufou Mahamadou et Muhammadu Buhari, soucieux de leur aboutissement pour le bénéfice mutuel des deux pays.

Ce projet est très important pour le Niger vu les emplois qui seront créés et les retombées fiscales importantes qu’il engendrera.

Dautre part, on apprend aussi que les Algériens de SONATRACH et les Britanniques de SAVANNAH PETROLEUM, eux aussi présents au Niger, vont également commencer leur campagne de forage bientôt. Les premiers dans leur bloc de Kafra au nord sur la frontière de l’Algérie et les seconds dans l’Agadem.

Une succession de bonnes nouvelles pour le pétrole Nigérien qui se défend plutôt bien en dépit d’un contexte international morose, marqué par la raréfaction des investissements sinon leur absence.

De bonne augure pour des lendemains décidément promoteurs.