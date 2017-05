Plainte contre la société Airtel Niger pour vol des unités, tricheries et escroqueries vis-à-vis de sa clientèle…

Madame la Directrice Générale de la ARM:

Madame, Nous avons l’honneur de nous adresser à votre institution chargée de la régulation pour porter plainte contre la société Airtel Niger…

pour vol des unités, tricheries et escroqueries vis-à-vis de sa clientèle.

En effet dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juillet 2012, il nous a été donné de constater des surfacturations abusives de leur service, des soustractions frauduleuses de crédit des comptes de leurs clients même pour des appels réputés non payant tel que l’appel de son « service clientèle » au numéro 121.

Au vu de ce qui précède, nous souhaitons qu’il vous plaise de bien vouloir diligentée une réquisition de leurs bases de données d’appel pour un audit complet en vue de cerner le nombre des victimes et le montant ainsi volé afin de rétablir chacun dans ses droits légitimes sans préjudice des dommages intérêts exigibles. En suite, nous espérons de vous la prise des mesures idoines pour faire cesser toutes les pratiques et les manœuvres de tricheries en usage par cet opérateur et qui lui permettent d’abuser impunément des consommateurs.

Il vous souviendra que ce même opérateur avait mis sur le marché des millions de cartes prépayées à valeur faciale 500F et dont la valeur d’usage n’était que de 200F et qu’à ce jour ce contentieux n’est pas encore vidé. C’est pourquoi, nous vous saurons gré des dispositions que vous voudrez bien prendre ou faire prendre pour assurer la protection des consommateurs et pour remettre toutes les victimes dans leurs droits légitimes.

Veuillez agréer, Madame la Directrice Générale, l’expression de nos sentiments distingués et notre profonde gratitude ainsi que notre disponibilité pour une franche collaboration.

Ampliations : MC/NTC, Airtel-Niger, Presse, Archive