Plus de 150.000 candidats en lice pour le BEPC 2019…

Le ministre des Enseignements Secondaires, Mohamed Sanoussi Elhadj Samro a livré un discours ce samedi 22 juin 2019 dans le cadre du lancement du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) qui se déroulera le mardi 25 juin 2019 sur toute l’étendue du territoire national.

« Au total, 150.692 candidats dont 67.951 filles soit 45,09% composeront dans 381 centres répartis sur l’ensemble du territoire national dont 48.529 candidats proviennent des établissements privés soit 32,03% et 18.068 sont des candidats libres ce qui représente 12% du total », a annoncé le ministre

« Cette année les examens du BEPC se tiennent après une année scolaire relativement calme, où le déroulement des cours n’a pas connu de perturbations de nature à impacter sur la realisation du programme et cela est à mettre en grande partie à l’actif des enseignantes et enseignants, des syndicats des enseignants, des scolaires, ainsi que des parents d’élevés que je remercie pour le sens de responsabilité et de sacrifice dont ils ont fait preuve » a declaré Mr Mohamed Sanoussi

« Pour renouveler toute notre reconnaissance aux autres acteurs internes et externes de notre sous-secteur ; pour leur accompagnement permanent. Il s’agit en l’occurrence des membres des COGES et des ONG, des Organisations de la société Civile actives en éducation, et des Partenaires Techniques et Financiers » a ajouté le ministre

Selon le ministre grâce aux réformes engagées et aux mesures dans l’organisation de cet examen par le ministère des enseignements secondaires, le diplôme du BEPC retrouve de plus en plus sa crédibilité et cela entre dans la recherche de la qualité des enseignements /apprentissages, vœu cher à son Excellence Issoufou Mahamadou, qui fait de l’éduction une de ses priorités.

M. Samro a invité les candidats à compter sur leurs propres efforts, au lieu de céder à la tentation de facilité que constitue la fraude, notant que Les présidents des centres et de jury de corrections, les surveillants des salles et les membres des secrétariats sont choisis sur la base de leur intégrité morale et de leur dévouement au travail ils sont donc tenus d’exécuter toutes les taches dans le respect strict de la règlementation en vigueur.

« En ce debout d’hivernage, je prie tout puissant Allah, pour qu’il descende sa grâce sur notre pays, qu’il préserve nos Forces de Défense et de Sécurité ainsi que toute la nation entière contre les attaques des forces du mal et a tous les candidats et candidates j’adresse mes encouragements et je fonde l’espoir qu’ils seront à la hauteur des épreuves qui leur seront administrées » , a conclu le ministre.

Par Agence Nigérienne de Presse