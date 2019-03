Plus de 2,4 milliards de dollars américains de perte du PIB en Afrique à cause des maladies (OMS)…

Près de 630 millions d’années de vie active ont été perdues en 2015 à cause des maladies qui frappent la population de ses 47 États membres en Afrique, ce qui représente une perte annuelle de plus de 2,4 billions de dollars internationaux ($) du produit intérieur brut de la région, estime l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué de presse parvenu ce mercredi à l’ANP.

Les maladies non transmissibles ont pris le pas sur les maladies infectieuses en tant que principale cause de perte de productivité, représentant 37% de la charge de morbidité. Les maladies transmissibles et parasitaires, les maladies maternelles, néonatales et liées à la nutrition, et les blessures sont d’autres causes de la perte d’années de vie saine.

Environ 47 %, soit 796 milliards de dollars, de cette perte de productivité pourraient être évités en 2030 si les objectifs de développement durable liés à ces conditions sanitaires sont atteints, selon l’OMS.

« Quatre ans après le début de la mise en œuvre des efforts des pays pour atteindre lacouverture sanitaire universelle, les dépenses moyennes actuelles de santé dans la région africaine ne répondent pas à cette attente », écrit la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dr MatshidisoMoeti, dans l’avant-propos du rapport A Heavy Burden: The ProductivityCost of Illness in Africa, qui a été lancé cette semaine au Cap Vert lors du 2e Forum de l’OMS sur la santé en Afrique, rapporte le communiqué.

La couverture sanitaire universelle, un des objectifs du développement durable, exigerait des pays de la région africaine qu’ils consacrent en moyenne au moins 271 dollars par habitant et par an à la santé, soit 7,5% du produit intérieur brut de la région, note le document.

Pour atteindre les objectifs des ODD liés à la santé, les pays doivent investir de manière adéquate dans le développement de systèmes de santé nationaux et locaux résilients afin de mettre en œuvre de manière efficace, abordable et efficiente les ensembles intégrés d’interventions rentables et éprouvées contenus dans les stratégies et plans mondiaux programmatiques pertinents pour les populations dans le besoin, estime l’institution onusienne.

La réalisation des 17 objectifs de développement durable nécessitera des dépenses allant de 1,5 à 2,5 billions de dollars par an jusqu’en 2030, soit 37,5 billions de dollars. Les pays à faible revenu auront besoin de 671 milliards de dollars supplémentaires (76 dollars par habitant en moyenne) d’ici 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé, selon les estimations de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement citées par l’OMS.

Par Agence Nigerienne de Presse