Plus de 32 milliards de FCFA pour la Construction d’une centrale hydroélectrique du barrage de Kandadji…

Les parlementaires ont entériné ce lundi 03 juin en séance plénière , l’accord de la convention de crédit d’un montant total maximum en principal de 50.000.000 Euros, environ 32 milliards de FCFA signé le 30 avril 2019 à Niamey entre le Niger et l’Agence Française de Développement (AFD) pour le financement du projet de la construction de la centrale hydroélectrique de Barrage de Kandadji.

Selon le rapport de la commission saisie au fond , l’objectif est de soutenir le développement économique et l’amélioration du bien être des populations du Niger en favorisant l’utilisation des ressources énergétique locales plus spécifiquement , ce projet vise à l’augmentation et à la sécurisation des capacités de production électrique du pays .il s’agit d’une composante du Programme Kandadji depuis 2008.

Le commissaire du gouvernement, le ministre Issouf Barkaî a indiqué aux parlementaires que les financements sont mobilisés auprès des partenaires, ‘’c’est un projet qui tient à cœur au gouvernement’’ a-t-il ajouté avant de les remercié pour le vote à l’unanimité en faveur du projet de loi .

Par Agence Nigerienne de Presse